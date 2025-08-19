Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 19 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para este martes 19 de agosto.

Conocé el horóscopo para este martes 19 de agosto.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este martes 19 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que los astros le deparan a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del martes 19 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Jornada con mucha energía, pero también con cierta tensión. Buen momento para resolver trámites pendientes. Evitá discusiones en el trabajo.

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este domingo 17 de agosto: qué dicen los astros para los signos
Conocé el horóscopo para hoy sábado 16 de agosto de 2025.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este sábado 16 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La paciencia será tu aliada. Un tema económico comienza a ordenarse. En lo afectivo, alguien cercano buscará tu apoyo.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu creatividad estará en alza. Ideal para comunicarte, cerrar acuerdos o iniciar un proyecto. En lo personal, no descuides tu descanso.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Día sensible: podrían aflorar viejas emociones. No tomes decisiones apresuradas. La familia será un refugio importante.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu capacidad de liderazgo se notará en el ámbito laboral. Etapa para mostrar seguridad en lo que hacés. En el amor, momento propicio para fortalecer la pareja.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Organización y claridad mental: eso te dará ventaja este martes. Poné el foco en la salud y en tu bienestar físico.

Horóscopo, signos, astros
Conoc&eacute; el hor&oacute;scopo para hoy y las predicciones para todos los signos.

Conocé el horóscopo para hoy y las predicciones para todos los signos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio será clave. Posibles tensiones en lo laboral, pero sabrás mediar. Una buena noticia afectiva te levantará el ánimo.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición está muy fuerte. Presta atención a señales y oportunidades. En lo económico, podrían surgir gastos imprevistos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día para planificar a futuro. Una charla importante puede abrirte nuevas puertas. Energía positiva en temas de estudio o viajes.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

No te exijas de más. Podría aparecer cierto cansancio físico. En lo laboral, reconocen tu esfuerzo. Buen momento para organizar las finanzas.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tus ideas innovadoras encuentran eco en tu entorno. Excelente momento para trabajar en equipo. En lo afectivo, una sorpresa te alegrará el día.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad a flor de piel. Buen día para actividades artísticas o creativas. En lo personal, buscá espacios de calma y tranquilidad.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este viernes 15 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 14 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este miércoles 13 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este martes 12 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 11 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Cómo mejorar la relación con tu gato: ni premios ni caricias excesivas

Cómo cuidar la Costilla de Adán y por qué volvió a ser tendencia en plantas

Plantas en el baño: el secreto de la jardinería que transforma tu hogar

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo mejorar la relación con tu gato: ni premios ni caricias excesivas
Vínculo humano-felino

Cómo mejorar la relación con tu gato: ni premios ni caricias excesivas

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Te Puede Interesar

La DGE  busca estrategias para que los estudiantes hagan un buen uso de la IA. Imagen generada con IA
Educación

La DGE combate el "uso desmedido" de la IA con metodologías innovadoras en las aulas

Por Natalia Mantineo
Denuncian a Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias tras la muerte de un vecino
Complicada

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

Por Carla Canizzaro
Así quedó el auto que protagonizó el accidente vial en Lavalle. 
importante despliegue policial

Milagroso choque y vuelco en una ruta de Lavalle

Por Pablo Segura