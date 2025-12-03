3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Renacer semanal

Astrología: qué signo logra superar un dolor emocional y retoma su fuerza esta semana

Según la astrología, uno de los signos del zodiaco deja atrás un periodo difícil y abre un nuevo ciclo lleno de impulso renovado. Descubrirlo en este horóscopo.

Astrología: qué signo logra superar un dolor emocional y retoma su fuerza esta semana

Astrología: qué signo logra superar un dolor emocional y retoma su fuerza esta semana

Por Sitio Andino Lifestyle

La primera semana de diciembre trae un clima energético potente, según la astrología. La combinación del Sol en Sagitario y el movimiento veloz de la Luna propone un escenario ideal para cerrar heridas, animarse a soltar lo que dolía y entrar a un ciclo distinto. Varios signos sienten este cambio, pero uno destaca por su recuperación emocional.

Sagitario en foco

El signo que atraviesa un renacer claro es Sagitario, impulsado por el tránsito solar que ilumina su identidad, sus deseos y sus decisiones. Este período marca un quiebre: deja atrás penas que venían pesando desde meses anteriores y recupera un fuego interior que vuelve a encender su manera de moverse en el mundo.

Lee además
Astrología: qué signos tendrán suerte en el dinero esta semana 
Predicciones semanales

Astrología: qué signos tendrán suerte en el dinero esta semana
Astrología: cuáles serán los signos más favorecidos en el amor esta semana
Romance semanal

Astrología: cuáles serán los signos más favorecidos en el amor esta semana

La presencia de la Luna en Aries al inicio de la semana funciona como chispa. Allí, Sagitario encuentra el último empujón para tomar decisiones que venía postergando y cortar vínculos emocionales que ya no sostenían su crecimiento.

Cuando la Luna avanza hacia Tauro, el centauro siente el aterrizaje: un descanso mental necesario. Ese freno trae claridad emocional, y le permite mirar el dolor desde otro ángulo, sin quedar atrapado en él. Para Sagitario, esta pausa es la base del renacimiento.

constaleación de Sagitario, astrología
Astrología | Sagitario, el signo que dejará atrás una etapa de dolor

Astrología | Sagitario, el signo que dejará atrás una etapa de dolor

Astrología y horóscopo: ¿quién más se beneficia?

El impulso no es exclusivo de Sagitario. Hay otros signos que también logran estabilizarse y avanzar con fortaleza. Entre los favorecidos aparecen:

  • Aries: siente un alivio inmediato con la Luna en su signo. Deja de arrastrar frustraciones y recupera seguridad.
  • Géminis: con la Luna en su signo durante el 4 y 5, encuentra palabras para expresar lo que le dolía, liberando tensión emocional.
  • Cáncer: hacia el final de la semana, la Luna en su territorio promueve una reparación interna, especialmente en temas familiares.
aries, géminis y cáncer, astrología
Astrología | Aries, Géminis y Cáncer, los signos que también sentirán un renacer

Astrología | Aries, Géminis y Cáncer, los signos que también sentirán un renacer

La semana del 1 al 7 de diciembre se presenta intensa pero luminosa. Sagitario es el signo que finalmente se libera del peso emocional, encuentra aire y renace. Sin embargo, es una buena semana para todos los signos, una oportunidad para aprovechar para ordenar, decidir y crecer.

Temas
Seguí leyendo

Astrología: qué signo podría reencontrarse con un amor del pasado

Astrología: qué signos deberán enfrentar más desafíos este fin de semana

Conocé el horóscopo para este jueves 27 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: qué signo enfrenta problemas laborales esta semana y cómo superarlos

Conocé el horóscopo para este miércoles 26 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Qué signo se anima a dar el primer paso esta semana, según la astrología

Conocé el horóscopo para este martes 25 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: cómo la Luna Nueva impulsa una confesión inesperada

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Te Puede Interesar

Así juraron los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, entre ellos, los cinco mendocinos.
Congreso

Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Por Sitio Andino Política
La exigencia de Martín Menem a los diputados que dejan sus bancas en diciembre.
Congreso

Martín Menem seguirá al frente de la Cámara de Diputados

Por Sitio Andino Política
Comenzó el V Congreso Agua para el Futuro. video
espacio para el debate y la reflexión

Comenzó el V Congreso Agua en Mendoza con un llamado a construir un "futuro hídrico sostenible"

Por Cecilia Zabala