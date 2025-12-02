2 de diciembre de 2025
{}
Astrología: qué signos tendrán suerte en el dinero esta semana

La astrología anticipa un cambio en la energía en cuanto al dinero. Descubrí en este horóscopo si tu signo es beneficiado.

La semana del 1 al 7 de diciembre llega con movimientos celestes que la astrología observa de cerca. El Sol en Sagitario impulsa la expansión, mientras la Luna recorre signos que alternan acción, calma y sensibilidad. Esta combinación abre un escenario propicio para ciertos signos que podrían mejorar su situación económica y avanzar con confianza.

Astrología: la energía que favorece al dinero

El clima astrológico de la semana propone un recorrido dinámico. Con el Sol en Sagitario, se activa un espíritu de búsqueda y crecimiento, una corriente que favorece decisiones valientes. La Luna comenzando en Aries invita a lanzarse, especialmente en temas materiales que requieran rapidez o iniciativa. Para quienes viven en Mendoza, esta energía puede sentirse como ese impulso justo para animarse a un proyecto postergado o analizar mejor una oportunidad laboral.

Cuando la Luna avance hacia Tauro, el foco girará hacia lo material y lo estable. Es un tránsito ideal para ordenar cuentas, revisar gastos y apostar por lo que brinde seguridad. En este punto, la constelación energética empieza a perfilar a los signos que recibirán mayor apoyo económico durante la semana.

Los signos con mayor suerte económica

Tras analizar el comportamiento lunar y la tonalidad de Sagitario, los signos mejor aspectados para el dinero son Tauro, Sagitario y Géminis.

  • Tauro: La Luna en su signo el 2 y 3 de diciembre coloca a Tauro en una posición privilegiada. Su energía natural de estabilidad encuentra un refuerzo que puede traducirse en ingresos inesperados, acuerdos favorables o la posibilidad de cerrar un trámite económico que venía demorado. Es una semana para avanzar con decisiones concretas, sobre todo en temas bancarios o vinculados al trabajo independiente.
  • Sagitario: El Sol continúa iluminando a Sagitario, lo que fortalece su confianza y claridad mental. Este brillo solar puede abrir caminos ligados al crecimiento financiero, ya sea a través de oportunidades laborales, aumentos o contactos útiles. Para quienes viven en Mendoza, la planificación de fin de año puede dar un giro positivo, con noticias alentadoras a mitad de semana.
  • Géminis: La presencia lunar en Géminis el 4 y 5 de diciembre aporta ligereza y fluidez mental. Es una energía que facilita negociaciones, entrevistas y acuerdos, especialmente si involucran comunicación, ventas o tareas creativas. Géminis podría encontrar un ingreso extra o la chance de reorganizar su economía antes del cierre del año.
Las energías del cielo ofrecen un escenario favorable para Tauro, Sagitario y Géminis, quienes cuentan con el mayor impulso económico. El resto de los signos también podrá avanzar, siempre que aproveche los momentos de calma y claridad que dejarán los tránsitos lunares.

