Astrología: qué signos tendrán suerte en el dinero esta semana 

La semana del 1 al 7 de diciembre llega con movimientos celestes que la astrología observa de cerca. El Sol en Sagitario impulsa la expansión, mientras la Luna recorre signos que alternan acción, calma y sensibilidad. Esta combinación abre un escenario propicio para ciertos signos que podrían mejorar su situación económica y avanzar con confianza.

Astrología: la energía que favorece al dinero El clima astrológico de la semana propone un recorrido dinámico. Con el Sol en Sagitario, se activa un espíritu de búsqueda y crecimiento, una corriente que favorece decisiones valientes. La Luna comenzando en Aries invita a lanzarse, especialmente en temas materiales que requieran rapidez o iniciativa. Para quienes viven en Mendoza, esta energía puede sentirse como ese impulso justo para animarse a un proyecto postergado o analizar mejor una oportunidad laboral.

Cuando la Luna avance hacia Tauro, el foco girará hacia lo material y lo estable. Es un tránsito ideal para ordenar cuentas, revisar gastos y apostar por lo que brinde seguridad. En este punto, la constelación energética empieza a perfilar a los signos que recibirán mayor apoyo económico durante la semana.

Astrología | Es un tránsito ideal para ordenar cuentas Los signos con mayor suerte económica Tras analizar el comportamiento lunar y la tonalidad de Sagitario, los signos mejor aspectados para el dinero son Tauro, Sagitario y Géminis.

Tauro: La Luna en su signo el 2 y 3 de diciembre coloca a Tauro en una posición privilegiada. Su energía natural de estabilidad encuentra un refuerzo que puede traducirse en ingresos inesperados , acuerdos favorables o la posibilidad de cerrar un trámite económico que venía demorado. Es una semana para avanzar con decisiones concretas, sobre todo en temas bancarios o vinculados al trabajo independiente.

Sagitario: El Sol continúa iluminando a Sagitario, lo que fortalece su confianza y claridad mental. Este brillo solar puede abrir caminos ligados al crecimiento financiero, ya sea a través de oportunidades laborales, aumentos o contactos útiles. Para quienes viven en Mendoza, la planificación de fin de año puede dar un giro positivo, con noticias alentadoras a mitad de semana.

Géminis: La presencia lunar en Géminis el 4 y 5 de diciembre aporta ligereza y fluidez mental. Es una energía que facilita negociaciones, entrevistas y acuerdos, especialmente si involucran comunicación, ventas o tareas creativas. Géminis podría encontrar un ingreso extra o la chance de reorganizar su economía antes del cierre del año.

