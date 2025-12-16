Astrología: qué signo encuentra su propósito de vida esta semana

Durante la segunda quincena de diciembre, la astrología señala un momento bisagra para algunos signos . El cielo propone una pausa reflexiva antes de iniciar un nuevo ciclo, con energías que invitan a mirar hacia adentro y ordenar deseos. En ese clima, hay un signo que logra unir experiencias pasadas, decisiones presentes y un sentido más claro de hacia dónde quiere ir.

Sagitario es el gran protagonista de la semana. El signo del arquero comienza a comprender que su propósito no está solo en moverse, sino en elegir con conciencia hacia dónde apuntar . Con el Sol transitando sus últimos grados y la Luna Nueva activando temas vocacionales y existenciales, aparece una claridad que no llegaba desde la acción, sino desde la reflexión.

Durante meses, Sagitario sintió dispersión, entusiasmo sin rumbo o metas que se diluían. Ahora, con Mercurio retomando su movimiento directo, las ideas empiezan a ordenarse. Lo que antes parecía confuso se transforma en una convicción interna , especialmente en temas ligados a estudios, proyectos personales o decisiones de vida a largo plazo.

El inicio de la semana, con la Luna Menguante en Escorpio, empuja a Sagitario a revisar emociones profundas. Este tránsito lo obliga a soltar expectativas ajenas y mandatos que ya no encajan con su identidad actual . No es una revelación ruidosa, sino íntima: entender qué deseos son propios y cuáles fueron heredados.

Entre el 18 y el 19 de diciembre, cuando la Luna ingresa a Sagitario y se da la Luna Nueva, se siembra una intención poderosa. No se trata de promesas exageradas, sino de una certeza serena. Sagitario empieza a ver su propósito como un camino posible y concreto, no como una idea lejana o idealizada.

Capricornio también recibe una señal clave

Si bien Sagitario lidera este proceso, Capricornio recibe un eco importante. El signo comienza a replantearse si el éxito que persigue coincide con lo que realmente le da sentido. A días del Solsticio, algunas metas pierden peso y otras, más alineadas con lo personal, toman protagonismo.

signo zodiacal capricornio, astrología

En este contexto, la astrología sugiere prestar atención a señales simples:

Conversaciones que se repiten

Ideas que regresan con fuerza

Sensaciones de alivio al tomar ciertas decisiones

El propósito no aparece como un golpe de suerte, sino como una coherencia interna que se ordena. El propósito no aparece como un golpe de suerte, sino como una coherencia interna que se ordena.

La semana del 15 al 19 de diciembre no promete cambios inmediatos, pero sí revelaciones profundas. Para Sagitario, especialmente, el horóscopo marca un antes y un después: comprender que su propósito no está en buscar más, sino en elegir mejor.