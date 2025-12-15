Astrología: el signo mejor posicionado para negociar un aumento

La astrología de esta semana, comprendida entre el 15 y el 19 de diciembre , propone un clima de transición que impacta de lleno en el plano profesional. Entre cierres, balances y nuevos comienzos, algunos signos cuentan con mejores condiciones energéticas para revisar su situación laboral, animarse a pedir una mejora salarial y hacerlo desde un lugar más estratégico y consciente.

En este escenario, Capricornio se perfila como el signo más favorecido para solicitar un aumento de sueldo . Aunque el Sol aún transita Sagitario, la cercanía del ingreso a Capricornio activa temas vinculados al reconocimiento, la responsabilidad y la proyección profesional. La Luna menguante de los primeros días impulsa a cerrar cuentas pendientes y a revisar lo construido durante el año.

Para Capricornio, esta energía se traduce en una ventaja clara: la posibilidad de fundamentar el pedido con hechos concretos y resultados sostenidos . No se trata de reclamar desde la urgencia, sino de exponer con claridad el valor aportado, el compromiso asumido y la experiencia acumulada. El contexto favorece las conversaciones maduras y bien pensadas.

Desde la mirada de la astrología y el horóscopo, los días más propicios para iniciar conversaciones laborales se concentran entre el 18 y el 19 de diciembre. Con la Luna entrando en Sagitario y una Luna Nueva que invita a sembrar intenciones, el clima acompaña los planteos que miran a futuro , siempre que se hagan con prudencia.

Mercurio ya directo ayuda a ordenar ideas y palabras, aunque todavía conviene evitar firmar acuerdos apresurados. En este marco, la negociación salarial debe enfocarse más en abrir un proceso que en cerrar un número definitivo. Escuchar, intercambiar expectativas y dejar planteada la intención puede ser más efectivo que forzar una definición inmediata.

Claves prácticas para una negociación salarial exitosa

Más allá del signo, el contexto astral marca pautas generales que conviene tener en cuenta. La semana favorece la planificación y no la impulsividad, algo clave para cualquier trabajador o trabajadora que evalúe pedir una mejora. Algunas recomendaciones alineadas con la energía disponible son:

Preparar argumentos claros , basados en tareas, logros y responsabilidades asumidas.

, basados en tareas, logros y responsabilidades asumidas. Elegir un tono calmo y profesional, evitando reclamos emocionales.

Mostrar apertura al diálogo y a posibles tiempos de revisión.

La semana del 15 al 19 de diciembre ofrece un terreno fértil para pensar el valor propio en el trabajo. Capricornio lidera este movimiento, pero la clave está en negociar con estrategia, no con apuro, aprovechando un cierre de ciclo que prepara el camino para nuevos acuerdos.