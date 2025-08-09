Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería:
A través de marchas, familias y profesionales de personas con discapacidad reclaman en Mendoza por sus derechos y piden justicia. (Ir a la nota)
Accenture desembarca en la provincia de Mendoza con una apuesta por el talento local y el desarrollo federal, el corte de cinta de Sofía Vago y el gobernador Alfredo Cornejo. (Ir a la nota)
Con una historia de vida ligada a la música, una mujer de 62 años encontró en su profesión la manera de canalizar su dolor.
La situación económica lleva a las familias a elegir ropa por sobre juguetes en el Día del Niño. (Ir a la nota)
El aumento del dólar impactó en varios sectores y el combustible no fue la excepción. Conocé cómo quedaron los precios en la provincia de Mendoza. (Ir a la nota)
Este 7 de agosto, creyentes de toda la provincia de Mendoza se movilizaron hacia parroquias y santuarios para agradecer a San Cayetano. (Ir a la nota)