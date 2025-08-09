Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en la fotogalería.

Creyentes de la provincia de Mendoza se molizaron para agradecer a San Cayetano.

Creyentes de la provincia de Mendoza se molizaron para agradecer a San Cayetano.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería:

ley de discapacidad, mendoza, veto presidencial
Entre las principales preocupaciones de las familias se encuentran la interrupción de pensiones y la falta de acceso a profesionales esenciales

Entre las principales preocupaciones de las familias se encuentran la interrupción de pensiones y la falta de acceso a profesionales esenciales

A través de marchas, familias y profesionales de personas con discapacidad reclaman en Mendoza por sus derechos y piden justicia. (Ir a la nota)

Lee además
Nuevo miércoles de marchas de jubilados, Abuelas de Plaza de Mayo y trabajadores del Garrahan se movilizarán al Congreso. La confluencia de diferentes agendas de reclamos al gobierno de Javier Milei , confluyen en la zona del Congreso de la Nación. FOTO: JUAN VARGAS/ NA.
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en el país y el mundo

Fotogalería: imágenes destacadas de la semana en Mendoza

6 de agosto, chacras park, accenture, alfredo cornejo

Accenture desembarca en la provincia de Mendoza con una apuesta por el talento local y el desarrollo federal, el corte de cinta de Sofía Vago y el gobernador Alfredo Cornejo. (Ir a la nota)

5 de Agoto de 2025, Música terapia, asilo, abuelos, geriátrico

Con una historia de vida ligada a la música, una mujer de 62 años encontró en su profesión la manera de canalizar su dolor.

5 de Agosto de 2025, centro comercios de ciudad, juguetería, juguetes, día de la niñez, día del niño

La situación económica lleva a las familias a elegir ropa por sobre juguetes en el Día del Niño. (Ir a la nota)

Fotogalería: imágenes destacadas de la semana en Mendoza

6 de agosto, estacion de servicio, naftas, aumentos, axion

El aumento del dólar impactó en varios sectores y el combustible no fue la excepción. Conocé cómo quedaron los precios en la provincia de Mendoza. (Ir a la nota)

7 de agosto, san cayetano 2025

Este 7 de agosto, creyentes de toda la provincia de Mendoza se movilizaron hacia parroquias y santuarios para agradecer a San Cayetano. (Ir a la nota)

Temas
Seguí leyendo
LO QUE SE LEE AHORA
Nuevo miércoles de marchas de jubilados, Abuelas de Plaza de Mayo y trabajadores del Garrahan se movilizarán al Congreso. La confluencia de diferentes agendas de reclamos al gobierno de Javier Milei , confluyen en la zona del Congreso de la Nación. FOTO: JUAN VARGAS/ NA.
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en el país y el mundo

Las Más Leídas

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras
Plan Integral contra el Abigeato

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Autoridades de la DGE debaten el futuro de la educación Secundaria. 
Reforma educativa

La educación Secundaria que se viene en Mendoza: los puntos clave de la reforma, en debate

De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

La falta de nieve obliga a Los Puquios a cerrar su temporada de manera anticipada.
Balance

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación
Preocupante

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación

Te Puede Interesar

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza
Memoria activa

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza

Por Carla Canizzaro
La importancia del sistema Pehuenche para Mendoza y la región: qué dicen las autoridades video
De interés

Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Por Sitio Andino Policiales