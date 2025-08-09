Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Creyentes de la provincia de Mendoza se molizaron para agradecer a San Cayetano.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería :

A través de marchas, familias y profesionales de personas con discapacidad reclaman en Mendoza por sus derechos y piden justicia. ( Ir a la nota )

Entre las principales preocupaciones de las familias se encuentran la interrupción de pensiones y la falta de acceso a profesionales esenciales

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en el país y el mundo

Accenture desembarca en la provincia de Mendoza con una apuesta por el talento local y el desarrollo federal, el corte de cinta de Sofía Vago y el gobernador Alfredo Cornejo. ( Ir a la nota )

Con una historia de vida ligada a la música, una mujer de 62 años encontró en su profesión la manera de canalizar su dolor.

5 de Agosto de 2025, centro comercios de ciudad, juguetería, juguetes, día de la niñez, día del niño Foto: Cristian Lozano

La situación económica lleva a las familias a elegir ropa por sobre juguetes en el Día del Niño. (Ir a la nota)

6 de agosto, estacion de servicio, naftas, aumentos, axion Foto: Yemel Fil

El aumento del dólar impactó en varios sectores y el combustible no fue la excepción. Conocé cómo quedaron los precios en la provincia de Mendoza. (Ir a la nota)

7 de agosto, san cayetano 2025 Foto: Yemel Fil

Este 7 de agosto, creyentes de toda la provincia de Mendoza se movilizaron hacia parroquias y santuarios para agradecer a San Cayetano. (Ir a la nota)