10 cócteles sin alcohol fáciles y deliciosos para disfrutar

No quieres beber alcohol cada vez que tienes un acto social, los 'mocktails' o cócteles vírgenes . En honor al Día Mundial sin Alcohol, la receta es combinar, hemos recopilado diez cócteles sin alcohol que no tienen nada que envidiar a su versión clásica.

Para los amantes de los refrescos de cola, la Asociación de Bebidas Refrescantes ha creado un 'mocktail' delicioso y muy dulce. El Trópico Banana-Cola se hace con jarabe de plátano, bebida de té negro o rojo, un chorro de refresco de cola cero y una cucharadita de miel.

Mint Tonic sin alcohol

Para conseguir este refrescante cóctel, aplastamos 4 hojas de menta con almíbar en un vaso. Añadimos algunos cubos de hielo, 4 cl de jarabe de menta y 6 cl de zumo de limón. Removemos bien todo y mezclamos con una botella de tónica. Para acabar, decoramos con unas rodajas de lima o limón y menta.

Daiquiri de sandía sin alcohol

Este famoso cóctel escarchado se suele hacer con ron blanco, pero también podemos eliminarlo y conseguir un resultado delicioso y refrescante. Para conseguirlo, debemos triturar 200 g de pulpa de sandía junto con unas 4 cucharadas de zumo de limón, otras cuatro de almíbar y 10 cl de zumo de uva blanca. Agregamos hielo a la mezcla y, si queremos que quede con un efecto granizado, lo batimos unos segundos más.

Sex on the beach virgen

No hace falta estar al sol en una tumbona para disfrutar de este cóctel sin alcohol. Para hacer este Sex on the Beach virgen solo necesitamos 3 cl de néctar de melocotón, 9 cl de zumo de piña, 9 cl de zumo de naranja, un chorrito de zumo de lima y, como no, hielo.

Tónica Cooler

Si adoras los cócteles salados, pero no quieres o no puedes consumir alcohol, este combinado diseñado por la Asociación de Bebidas Refrescantes es la mejor solución. En un vaso alto mezclamos 1 tomate Cherry, zumo de medio limón, una cucharadita de mostaza de Dijon, 3 toques de pimienta y 3 de sal, 6 golpes de salsa Lea Perrins y 75 ml de zumo de tomate. Para acabar, añadiremos un chorrito de tónica zero.

Cóctel sin alcohol de Aloe Vera

Este cóctel con aloe vera, además de no llevar alcohol, contiene infinitas propiedades saludables. Para conseguirlo, mezclamos agua de coco (3 cl), zumo de aloe vera (1,5 cl), sirope de agave azul (1,5 cl), zumo de lima (1,5 cl), y un poco de Schweppes Ginger Ale.

'Virgin mimosa'

Este cóctel suave y refrescante, clásico de un buen 'brunch', suele tener una baja graduación alcohólica, pero también podemos eliminarla por completo. Para hacer este combinado necesitamos 3 cucharaditas de fruta de la pasión, 15 ml de zumo de naranja, un golpe de mango, 5 ml de azúcar de fruta de la pasión, 5 ml de lima y un chorro de refresco de naranja sin azúcar.

Cóctel de kiwi sin alcohol

Si buscas ideas de combinados originales, nada como añadir a tu cóctel una fruta de temporada y el kiwi es una de ellas. Si juntamos un kiwi triturado, unas hojas de menta, agua con gas y un par de pellizcos de canela tendremos una bebida refrescante y con mucho sabor.

Moscow Mule sin alcohol

Este cóctel, hecho con vodka, cerveza de jengibre y jugo de lima, es refrescante, delicioso, y tiene su propia versión sin alcohol. Borja Cortina, bartender, lo hace con una Schweppes Ginger Beer & Chile, 2 centilitros de shrub de fresa (un almíbar ácido hecho a base de fruta) y un chorrito de angostura bitters.

