YPF avanza con una nueva perforación y reafirma su apuesta por Vaca Muerta en Mendoza

Mendoza suma un avance clave para su matriz energética: YPF ejecutará una perforación adicional en el bloque CN VII A, reforzando la exploración de Vaca Muerta.

YPF confirmó que iniciará la perforación adicional del bloque CN VII A, en la cuenca neuquina, para avanzar en la exploración del sector mendocino de Vaca Muerta. La decisión cobra especial relevancia en el contexto actual, en el que la compañía está reorganizando su cartera de activos y concentrando inversiones en proyectos de mayor competitividad.

“Esta perforación es una señal enorme de confianza en el potencial de Vaca Muerta en la provincia de Mendoza. YPF está ajustando su portafolio en todo el país, desprendiéndose de activos que no considera prioritarios. Que decida no solo permanecer en nuestras áreas con Vaca Muerta, sino invertir por encima del compromiso asumido, demuestra la solidez del modelo provincial y el atractivo de nuestro recurso”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

“Este pozo adicional en CN VII A, fuera del compromiso mínimo originalmente establecido, confirma no solo el interés técnico en la ventana mendocina de Vaca Muerta, sino también la fortaleza del marco regulatorio provincial, que brinda previsibilidad y condiciones adecuadas para sostener decisiones de inversión de largo plazo”, explicó el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

Latorre destacó que la nueva perforación de YPF en CN VII A refleja la confianza en el potencial de Vaca Muerta en Mendoza.

YPF refuerza su apuesta por Mendoza

En línea con su estrategia nacional, YPF está orientando sus inversiones hacia proyectos de mayor escala y competitividad. En ese marco, la decisión de avanzar con una perforación adicional no solo confirma la expectativa positiva sobre el potencial geológico de Mendoza, sino que también reafirma la solidez del modelo institucional de la provincia.

El área CN VII A forma parte de la plataforma de exploración no convencional que YPF desarrolla en Mendoza, donde ya se realizaron trabajos preliminares con resultados alentadores. La nueva perforación permitirá:

  • Profundizar la caracterización del reservorio Vaca Muerta en la provincia.
  • Ampliar el horizonte exploratorio de Vaca Muerta.
  • Obtener información clave para futuros desarrollos.
  • Consolidar la presencia de YPF en la frontera exploratoria mendocina.
  • Generar actividad económica, servicios y empleo asociado.

Mendoza consolida su estrategia energética

La Provincia continúa ejecutando una política energética moderna, estable y orientada a atraer inversión, con reglas claras y un sistema de promoción que permite dinamizar tanto la actividad convencional como la no convencional.

“Mendoza tiene un recurso competitivo, infraestructura disponible, seguridad jurídica y un modelo probado. Este tipo de decisiones de YPF confirman que estamos en el camino correcto”, concluyó Latorre.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

