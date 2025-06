En líneas generales, el aguinaldo representa un alivio para los trabajadores y suele estar dirigido a deudas pendientes o a impulsar el consumo del hogar.

¿Quiénes cobran el aguinaldo?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) está dirigido a los siguientes sectores de trabajadores:

Trabajadores formales del sector público ;

del ; Trabajadores formales del sector privado ;

; Jubilados y pensionados contemplados en el sistema previsional.

Todo sobre el aguinaldo de junio 2025: fecha, monto y a quiénes corresponde

¿Quiénes no cobran el aguinaldo?

No todos los trabajadores reciben este plus salarial. La diferencia con quienes sí lo cobran responde a la formalidad del trabajo con los aportes previsionales y cobertura social. De esta manera, quienes no cobran el aguinaldo son:

Monotributistas;

Profesionales independientes.

¿Cómo calcular el aguinaldo?

El aguinaldo se calcula sobre la base del último salario más alto del período que corresponda. En este caso, los trabajadores percibirán la mitad del salario más alto que hayan tenido entre enero y junio de 2025. De allí, se obtiene el aguinaldo bruto.

No obstante, este bruto tiene deducción que corresponden a cargas sociales. Luego de esos descuentos, se obtendrá el aguinaldo bruto –monto que se percibe en los hechos–.

Las deducciones estándar incluyen:

11% para jubilación;

3% para PAMI;

3% para Obra Social;

2% para cuota sindical.

Entonces, si un trabajador tuvo como salario más alto $800.000, su salario bruto será de $400.000 al que deberán aplicarse los descuentos que anteriormente se señalaron.

Si llevo menos de seis meses, ¿cobro aguinaldo?

Aquellos trabajadores que lleven menos de seis meses en relación de dependencia también perciben el aguinaldo, pero se calcula de manera proporcional.

Se recupera el salario más alto, se multiplica por la cantidad de meses trabajados y luego se divide por 12.

Por ejemplo, si una persona ingresó en abril y su mejor sueldo es de $600.000, el cálculo es el siguiente: $600.000 x 3 / 12 = $150.000. Por lo tanto, el aguinaldo bruto en ese caso será de $150.000.

Lo mismo ocurre con jubilados y pensionados que comenzaron a percibir su beneficio a mitad del primer semestre/ Fuente: Infobae