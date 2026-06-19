Las ventas siguen en baja: cayeron supermercados, mayoristas y shoppings

Las ventas en los principales canales comerciales del país continúan sin encontrar un punto de recuperación. Durante abril, los supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras registraron nuevas caídas en sus niveles de ventas y cerraron el primer cuatrimestre del año con balances negativos, de acuerdo con los últimos informes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el caso de los supermercados, las ventas medidas a precios constantes descendieron un 3,7% respecto de abril de 2025, convirtiéndose en la segunda peor baja del año, solo superada por la de marzo (-5,1%). En comparación con el mes anterior, el indicador mostró una leve mejora del 0,8%, aunque el acumulado entre enero y abril continúa con una contracción del 3,3%.

A precios corrientes, las ventas totalizaron $2.400 millones , lo que representó un incremento interanual del 21,5%, impulsado principalmente por el efecto de los precios. El rubro carnes encabezó las subas con un aumento del 37,3%, seguido por alimentos preparados y rotisería (25,7%), artículos de limpieza y perfumería (25,2%) y otros productos (23,8%).

En cuanto a las modalidades de pago, las tarjetas de crédito concentraron el mayor volumen de operaciones , con el 42,5% del total de las ventas, seguidas por las tarjetas de débito (25,1%), el efectivo (17,3%) y otros medios de pago, como billeteras virtuales y transferencias (15,1%).

Pese a la caída del consumo, el ticket promedio de compra aumentó un 21% interanual y se ubicó en $35.920.

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Los mayoristas tampoco repuntan

El panorama fue similar en los autoservicios mayoristas. Tras una leve mejora del 1,3% registrada en enero, el sector acumuló caídas durante el resto de los meses y en abril volvió a retroceder un 5% frente al mismo mes del año pasado.

Además, las ventas disminuyeron un 1,1% respecto de marzo y el acumulado del primer cuatrimestre reflejó una baja del 3,2%.

Las ventas a precios corrientes alcanzaron los $359 millones, con un crecimiento nominal del 19,7% interanual. Nuevamente, el rubro carnes lideró los aumentos con una suba del 40,3%, seguido por lácteos (26,4%), almacén (21,4%) y bebidas (20,1%).

En este segmento, los otros medios de pago —como transferencias y códigos QR— concentraron el mayor porcentaje de las ventas, con el 32,1%, por delante de las tarjetas de crédito (26,1%), el efectivo (25,4%) y las tarjetas de débito (16,4%).

El ticket promedio también mostró un incremento, del 22% interanual, hasta alcanzar los $43.870.

Los shoppings también cerraron en baja

Los centros de compras tampoco escaparon a la tendencia negativa. Durante abril registraron una caída interanual del 5,9%, el mismo resultado que acumulan en los primeros cuatro meses del año.

Respecto de marzo, las ventas disminuyeron un 0,8%, interrumpiendo la recuperación observada en los meses previos.

A precios corrientes, las ventas alcanzaron los $560 millones, un 12,6% más que en abril del año pasado. Por regiones, el Gran Buenos Aires concentró el mayor volumen de ventas con $177 millones, seguido por la Ciudad de Buenos Aires con $171 millones. La Región Pampeana registró $118 millones, mientras que Cuyo alcanzó $38 millones, con un incremento interanual del 17,6%. Más atrás quedaron la Región Norte, con $28 millones (+3,3%), y la Patagonia, con $26 millones (+10,3%).

Los datos reflejan que, más allá del crecimiento nominal impulsado por la inflación, el consumo continúa mostrando señales de debilidad en los principales canales comerciales del país, con caídas sostenidas en términos reales durante el primer tramo de 2026.