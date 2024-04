Javier Milei fantasea como logro la vuelta de los créditos UVA

Mientras la Cámara de Diputados trata el proyecto de Ley ómnibus devenido en una combi, Luis Caputo imagina medidas que no existen y el presidente Javier Milei continua con sus ataques, diatribas y situaciones imaginarias de la realidad que lo circunda .

En su charla frontón con el modelo y conductor Horacio Cabak en La Nación + aseguró “Los indicadores adelantados de actividad están mostrando que, por ejemplo, el índice líder de la Di Tella dio para arriba, o sea, entonces uno empieza a ver indicadores que están mejorando y no sólo eso, sino que además otro tema que es muy importante, los salarios ya empezaron a ganarle la inflación, esto quiere decir que se están recomponiendo los salarios reales, también digamos se está llevando a cabo la recomposición de las jubilaciones. Estas mejoras son tan notables que ha vuelto el crédito hipotecario en la Argentina”.

Hay para contrastar media docena de datos en este párrafo solamente, pero nos centraremos en el capítulo créditos hipotecarios, fundamentalmente porque es mentira, pero la maniobra tiene por objeto poner nuevamente en marcha el mecanismo perverso de l os créditos UVA que aún no encuentra solución de su anterior operatoria.

El Ministro Luis Caputo no se quedó atrás y en su exposición en la Bolsa de Comercio porteña durante un seminario de la Fundación Mediterránea, aseguró; "Los créditos hipotecarios para este equipo económico son un motor fundamental de la economía. Ya que estén volviendo a estas tasas y a este nivel de inflación créditos hipotecarios a 20 y 30 años es espectacular si pensamos dónde estábamos hace cuatro meses. Vamos a darle un empuje particular a los créditos hipotecarios".

Javier Milei propicia la vuelta del problema

Lo primero que hay que decir es que los créditos UVA nunca desaparecieron pero son tan malos en un contexto económico como la Argentina que los bancos los escondieron. De hecho las entidades que salieron a promocionarlos nunca dejaron de ofrecerlos y solo una de ellas los había descontinuado hace muy poco tiempo.

Lo segundo es que, al igual que la medicinas prepagas o tantos sectores de la economía los concentrados o cartelizados, los bancos aprovechan el abandono del Ejecutivo de sus funciones como administrador del Estado para volver a la carga en busca de quienes buscan desesperadamente la forma de acceder a un techo propio o confían aún en el discurso o la política económica de este gobierno. De ese combo los bancos aspiran que salgan los nuevos clientes, que en un par años o meses remedaran a sus antecesores.

image.png Javier Milei festeja en redes y declaraciones la vuelta de los créditos UVA. Los problemas, otra vez, a la vuelta de la esquina.

Las condiciones de los créditos UVA

Las nuevas líneas de créditos no solo son peligrosas a futuro, sino que tienen un presente también difícil y destinado a un grupo que además de las características ya descritas, tenga una situación bastante por encima de la media de los trabajadores argentinos.

El gobierno de Javier Milei potencia un problema argentino, la falta absoluta de políticas de vivienda a través de todos los gobiernos desde el retorno de la democracia, apenas el ProCreAr fue una política, pero muy limitada y de difícil acceso.

Los primeros en abrir el juego publicitario de la “vuelta” de los créditos hipotecarios UVA fueron los bancos Hipotecario, Ciudad y Supervielle, y en los próximos días se sumará el Nación

Los nuevos créditos no mejoraron en nada la primera versión, si una vez salió mal, por qué la segunda no será lo mismo si no se estudia ni se mejora nada.

La tasa extra al UVA será del 8 o 8.5 % según las primeras aproximaciones que manejan los bancos que difunden la operatoria. Se financiará el 80% del valor del inmueble y en caso de que la cuota supere -en algún momento- el 25% la diferencia se acumulará a la deuda del crédito con los correspondientes intereses del crédito y de crecimiento del valor de la UVA. La sola descripción de la operatoria debería espantar al más pintado.

Para una propiedad de 90/100 mil dólares hay que tener de píe, entre el 20% y gastos, unos 25 y 30 mil dólares, ingresos que superen los 2.5 millones de pesos y una cuota de entre 500 y 600 mil pesos.

Como decíamos números que superan ampliamente la media de los trabajadores argentinos que al contrario de lo que dice el presidente de recuperación de los ingresos…Nada de nada.