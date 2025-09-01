Fuerte salto del dólar en el inicio de septiembre y a días de las elecciones en Buenos Aires

El mes comienza con un fuerte incremento del dólar, que se acerca cada vez más al techo de la banda cambiaria. En el Banco de la Nación Argentina, la cotización se ubica en $1.390 para la venta, $30 por encima del cierre anterior y superando el récord histórico del 31 de julio, cuando fue de $1.380.
En términos generales, el dólar oficial registra una suba del 3,35% y se encuentra:
Por su parte, el dólar blue cotiza $1.355 para la venta y $1.335 para la compra, mientras que el dólar MEP alcanza $1.379,88 en venta y $1.378,47 en compra. El dólar turista, afectado por el movimiento, se sitúa en $1.768 para la venta y $1.716 para la compra.
El dólar aumenta a días de las elecciones en Buenos Aires
El incremento ocurre a seis días de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Al complejo escenario político se suman audios atribuidos a Karina Milei. Tras su difusión el viernes por la noche, el vocero presidencial Manuel Adorni señaló en su cuenta de X: “Si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes”, ya que sería “la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.
Según Adorni, la filtración tendría como objetivo desestabilizar al gobierno e “influir maliciosamente en el proceso electoral”.