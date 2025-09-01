Fuerte salto del dólar en el inicio de septiembre y a días de las elecciones en Buenos Aires

El mes comienza con un fuerte incremento del dólar , que se acerca cada vez más al techo de la banda cambiaria. En el Banco de la Nación Argentina , la cotización se ubica en $1.390 para la venta, $30 por encima del cierre anterior y superando el récord histórico del 31 de julio, cuando fue de $1.380.

En términos generales, el dólar oficial registra una suba del 3,35% y se encuentra:

Por su parte, el dólar blue cotiza $1.355 para la venta y $1.335 para la compra, mientras que el dólar MEP alcanza $1.379,88 en venta y $1.378,47 en compra. El dólar turista , afectado por el movimiento, se sitúa en $1.768 para la venta y $1.716 para la compra.

El dólar aumenta a días de las elecciones en Buenos Aires

El incremento ocurre a seis días de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Al complejo escenario político se suman audios atribuidos a Karina Milei. Tras su difusión el viernes por la noche, el vocero presidencial Manuel Adorni señaló en su cuenta de X: “Si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes”, ya que sería “la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.

Según Adorni, la filtración tendría como objetivo desestabilizar al gobierno e “influir maliciosamente en el proceso electoral”.