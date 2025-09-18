Emprendimiento en tiempos de crisis: 5 ideas de bajo costo para generar ingresos extra hoy

Cuando la economía se complica y los ingresos no alcanzan, surge la pregunta: ¿es posible poner un emprendimiento sin gran capital? La respuesta es sí . Emprender no siempre implica abrir un negocio grande, alquilar un local o invertir mucho dinero. Muchas veces basta con aprovechar lo que tenemos , poner en valor nuestras habilidades y comenzar de a poco.

En la Argentina, donde la inflación erosiona el bolsillo y la incertidumbre marca el día a día, cada peso cuenta. Por eso, tener un ingreso adicional puede hacer la diferencia entre vivir ajustados o llegar más tranquilos a fin de mes. La clave está en animarse a dar el primer paso.

MERCADO CAMBIARIO Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de septiembre de 2025

TRAS EL RECHAZO A LOS VETOS El dólar sube a un precio récord mientras caen los bonos y aumenta el riesgo país

Todos tenemos conocimientos que pueden transformarse en un servicio: clases particulares , tutorías online , apoyo en informática, diseño gráfico básico o manejo de redes sociales . Lo único necesario es un celular o una computadora con conexión a internet.

Para emprender no necesitas invertir un gran capital, sino poner en marcha la propia creatividad y conocimientos.

Tip práctico: publicá tu oferta en grupos de Facebook de tu barrio o en LinkedIn; el boca en boca digital es una de las formas más efectivas y gratuitas de conseguir los primeros clientes.

2. Vender productos en redes sociales

El comercio digital crece a pasos agigantados y no requiere de un local físico. Se puede comenzar revendiendo productos de terceros, con catálogos o dropshipping, o bien ofrecer productos caseros: comidas, postres, artesanías, ropa reciclada o textiles.

Tip práctico: usá tu celular para sacar fotos claras y en buena luz natural; una buena imagen puede duplicar las chances de venta en Instagram o Marketplace.

3. Sacar provecho de lo que ya tenés

La economía colaborativa permite generar ingresos con recursos subutilizados: una habitación libre para turistas, el auto para traslados, herramientas en alquiler por hora o ropa en apps de segunda mano. Muchas veces no hace falta comprar nada nuevo, sino darle valor a lo que ya tenemos en casa.

Tip práctico: revisá qué no usás hace más de seis meses. Todo lo que está guardado puede convertirse en dinero.

4. Contenido digital y microservicios online

Internet abre nuevas posibilidades para quienes tienen tiempo y creatividad. Crear un canal de YouTube, escribir un blog o gestionar redes sociales de pequeños negocios puede convertirse en fuente de ingresos. Otra opción es ofrecer microservicios en plataformas como Fiverr o Workana: redacción, traducción, edición de videos o diseño simple.

Tip práctico: empezá dedicando al menos 2 o 3 horas por semana a crear contenido o brindar servicios; la clave no es la perfección inicial, sino la constancia.

5. Producción artesanal a pequeña escala

Los emprendimientos caseros siguen siendo una de las vías más accesibles para generar ingresos. Desde repostería y conservas hasta manualidades y textiles, se puede empezar en casa y vender a vecinos, en ferias locales o a través de redes sociales. En tiempos de crisis, el consumo de lo artesanal y local gana valor.

Tip práctico: arrancá con un producto estrella —ese que mejor te sale— y pedí a tus primeros clientes que lo recomienden; no intentes abarcar todo al principio.

emprender ideas Internet abre nuevas posibilidades de emprendimiento para quienes tienen tiempo y creatividad

Empezar hoy, crecer mañana

Emprender en crisis no es fácil, pero sí posible. Estas cinco ideas muestran que no se necesita una gran inversión para empezar: lo fundamental es aprovechar lo que ya tenemos, animarse a ofrecerlo y dar el primer paso.

Más allá de los ingresos adicionales, emprender también trae confianza, autoestima y nuevas oportunidades. Y en un contexto de incertidumbre, esa puede ser la mayor ganancia.

Sobre Gestión Capital Humano

Gestión Capital Humano ofrece una herramienta para optimizar y digitalizar todos los procesos del área de capital humano.

Yam, es un software de capital humano que te permitirá agilizar el trabajo rutinario, para que puedas enfocarte en lo que genera real valor para tu organización.

Puedes solicitar una demo para conocer más detalles del sistema ingresando en: https://yamcapitalhumano.com/#quierounademo