Depósito a plazo fijo: cuánto debo invertir para ganar $250.000 en 30 días

El organismo, presidido por Santiago Bausili, pone a disposición un sitio oficial donde se puede consultar la tasa de cada entidad. “Esta tabla incluye los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incorpora también aquellos que informaron la tasa para no clientes”, detalla el apartado de plazos fijos del BCRA.

Qué tasa ofrece cada banco: Banco Nación: 47%

Banco Santander: 38%

Banco Galicia: 44%

BBVA: 51%

Banco Macro: 48%

Banco Credicoop: 47%

Banco ICBC: 47,7%

image.png El Banco Central definió cuál es la tasa de interés de cada banco en el inicio de septiembre. Para quienes quieran calcular cuánto invertir para ganar $250.000 en 30 días, los montos aproximados son: Banco Nación: $6.469.500

Banco Santander: $8.008.772

Banco Galicia: $6.911.000

BBVA: $5.961.000

Banco Macro: $6.340.000

Banco Credicoop: $6.469.500

Banco ICBC: $6.379.000

En definitiva, los depósitos a plazo fijo continúan siendo una alternativa segura para quienes buscan un rendimiento tradicional. Comparar las tasas de cada banco permite a los ahorristas planificar su inversión y elegir la opción que mejor se ajuste a sus objetivos financieros, maximizando sus ganancias de manera segura y predecible.