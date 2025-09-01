BANCO POR BANCO

Depósito a plazo fijo: cuánto debo invertir para ganar $250.000 en 30 días

El depósito a plazo fijo siguen siendo una opción segura para ahorrar en pesos y obtener ganancias. Cuánto ofrece cada banco en el inicio de septiembre.

Por Sitio Andino Economía

El depósito a plazo fijo continúa siendo una opción para ahorristas que buscan rentabilizar sus ingresos en moneda nacional. En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó las tasas de interés que ofrecen distintos bancos en depósitos a 30 días.

El organismo, presidido por Santiago Bausili, pone a disposición un sitio oficial donde se puede consultar la tasa de cada entidad. “Esta tabla incluye los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incorpora también aquellos que informaron la tasa para no clientes”, detalla el apartado de plazos fijos del BCRA.

Qué tasa ofrece cada banco:

  • Banco Nación: 47%
  • Banco Santander: 38%
  • Banco Galicia: 44%
  • BBVA: 51%
  • Banco Macro: 48%
  • Banco Credicoop: 47%
  • Banco ICBC: 47,7%
El Banco Central definió cuál es la tasa de interés de cada banco en el inicio de septiembre.

Para quienes quieran calcular cuánto invertir para ganar $250.000 en 30 días, los montos aproximados son:

  • Banco Nación: $6.469.500
  • Banco Santander: $8.008.772
  • Banco Galicia: $6.911.000
  • BBVA: $5.961.000
  • Banco Macro: $6.340.000
  • Banco Credicoop: $6.469.500
  • Banco ICBC: $6.379.000

En definitiva, los depósitos a plazo fijo continúan siendo una alternativa segura para quienes buscan un rendimiento tradicional. Comparar las tasas de cada banco permite a los ahorristas planificar su inversión y elegir la opción que mejor se ajuste a sus objetivos financieros, maximizando sus ganancias de manera segura y predecible.

