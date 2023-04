Corralones, ferreterías, fábricas y farmacias, todos sufren por el dólar

Problemas en el abastecimiento de hierro y cemento

Eduardo Peranzi, de Ferretería Centenario, dice que los empresarios ya vienen “un poco acostumbrados” a estos movimientos del mercado. “De repente vienen subas altísimas y uno no sabe como seguir, pero te vas acomodando”.

222.jpg Eduardo Peranzi, Ferretería Centenario.

Cuenta que los proveedores siguen entregando aunque con listas de precios nuevas todas las semanas: “Hay un freno en la entrega de mercadería con mucha salida como membranas, hierro de construcción o cemento. Te lo limitan, o mandan sólo la mitad del pedido”.

En esta ferretería -que acompaña el crecimiento de Alvear desde el siglo pasado- no se ha cortado la venta a los clientes y se intenta cobrar al contado.

"No vendemos porque no hay precio de reposición"

Panorama similar vive Martín de Bernardi de La Casa del Plomero. “Venimos de varios meses, años en realidad, de inestabilidad. La incertidumbre hace que no sepas como seguir invirtiendo”, cuenta.

De Bernardi explica que esta última corrida los ha dejado sin listas de precios en gran cantidad de productos como todas las herramientas y maquinaria importadas, pasando por el cobre y el bronce de grifería y electricidad, y terminando en sistemas de calefacción central que son imposibles de vender por su precio en euros.

444.jpg Martín De Bernardi, La Casa del Plomero.

De Bernardi explica que en el caso de líneas de cocina y sanitarios la grifería de bronce tuvo un aumento abismal: “Con esos elementos importados se cortaron los plazos y te exigen contado anticipado, imposible comprar o vender”.

En cuanto a los proveedores, nos cuenta que se están manejando en el día a día: “la semana pasada recibimos lista de precios actualizados, con aumentos, de termotanques. Hoy recibimos otra con nuevos precios y cortando plazos de entrega”. Esta casa de artículos para el hogar y todo tipo de productos, herramientas y maquinarias para plomería continuó vendiendo durante los días álgidos del dólar.

El dólar hace aumentar hasta a los remedios

La volatilidad del dólar blue impactó esta semana no sólo en la venta de herramientas, insumos y materiales de construcción sino que además constituyó un problema en un rubro tan sensible como son los medicamentos.

Omar Alonso, del Colegio Farmacéutico del sur mendocino, dijo a TVA Alvear que esta semana los laboratorios volvieron a remarcar precios y que además hay faltantes de insumos importantes como insulina y antibióticos.

“La inflación nos está pegando muy duro porque Argentina no fabrica medicamentos, sólo envasa. Tenemos lo que los farmacéuticos llamamos faltantes temporarios, y es porque los laboratorios también sufren el flagelo de la importación”, informa.

333.jpg Omar Alonso, Farmacia San Ramón.

Alonso se queja que las farmacias tienen que “fiar” a las obras sociales a 30, 60 o 90 días. “Esto es difícil de llevar porque el farmacéutico vende a precio fijo y cobra a precio fijo; o sea, luego cobrás un medicamento en pesos que tiene el precio retrasado en 90 días”.

Bodegas sin corchos ni etiquetas

Omar Alonso también es exportador de ciruelas y presidente de la Específica de Industria de la Cámara de Comercio de Alvear. Cuenta que el golpe se está haciendo sentir en bodegas y en la agroindustria por igual.

“Hay cierto tipo de insumos que no sólo no se consiguen sino que no hay precio. Las bodegas te cuentan que corchos directamente no hay, y les cuesta comprar etiquetas o cajas”, indica.

Vinos fraccionados fraccionamiento bodega

En su rubro, la industria de la ciruela, Alonso explica que hay un desfasaje notorio en precios con el año pasado: “Es imposible para el exportador argentino competir cuando un flete marítimo te aumenta de pronto un 3000%. Lo que antes, como ejemplo, salía $2000 hoy te sale 12, 13 y hasta 14 mil”.

Neumáticos por las nubes

Daniel Peña de DyE Neumáticos tiene un panorama muy parecido al resto de los comercios con la particularidad que los precios en cubiertas y elementos para el automóvil vienen aumentando mucho desde inicio de año.

“Las baterías aumentaron 30% en un mes y las cubiertas ya habían aumentado un 7% en marzo. Este mes aún no tengo lista de precios, ese detalle ya nos debería dar la pauta de lo difícil que está todo”, dice a Sitio Andino.

111.jpg Daniel Peña, Neumáticos DyE.

Sobre el negocio cuenta que fábricas como Yokohama y Dunlop han suspendido las ventas. “La gente sigue viniendo pero las cubiertas vienen de base muy caras”, admite.

Sobre la receta para encontrar una salida a esta nueva crisis que sufrimos los argentinos, Peña es directo: “Se tiene que sincerar la moneda. Un solo dólar y con eso arrancar desde cero de nuevo”.

Industriales piden un acuerdo político por la estabilización

“La inflación descontrolada y el dólar con un piso a 470 y un techo de 500 pesos es un combo explosivo. En la industria ha provocado que falten insumos; hoy en día no hay tarifas ni precios”, dice Mauricio Badaloni de Autotransportes Andesmar y ex presidente de la Unión Industrial de Mendoza.

Mauricio Badaloni, andesmar, autos eléctricos, mujeres choferes, auto sustentable, emisión 0 .jpg Mauricio Badaloni, Autotransportes Andesmar SA. Foto: Yemel Fil

Cuando le consultamos cómo se da el corte en la cadena de provisión explica: “Lo que está pasando es que el proveedor anula el precio y se entrega contra remito, esto provoca una distorsión grande en el costo y crea la incertidumbre sobre a cuánto vender”.

Para Badaloni el panorama en el corto plazo no es alentador: “Si no se resuelve la necesidad de dólares habrá espiral inflacionaria ascendente y esto ocurrirá hasta que haya un plan económico perfectamente consensuado”.

“Los industriales esperamos un plan de estabilización de todo el arco político con un grado de responsabilidad que hoy no se ve. Se necesita de un acuerdo para sentar las bases de lo que será el plan económico de acá en adelante”, exige.