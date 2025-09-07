Cayó la venta de autos usados: Mendoza, entre las últimas del ranking anual

Los concesionarios de autos usados no pudieron sostener el buen ritmo de ventas durante agosto y el sector registró una caída. Se comercializaron 167.525 vehículos, un 5,05% menos que en igual mes de 2024 (176.435 unidades).
Por la incertidumbre electoral y la suba de tasas, se registró un descenso en el último mes, en todo el país. Cuántas transacciones se hicieron.
En comparación con julio, cuando se habían transferido 179.363 autos, la baja llegó al 6,60%. Sin embargo, en el acumulado de enero a agosto 2025 se vendieron 1.265.292 unidades, lo que representó un aumento del 15,08% respecto del mismo período de 2024.
El mes volvió a confirmar la preferencia del público por el Volkswagen Gol, con 9.172 transferencias.
Según Alejandro Lamas, secretario de la Cámara de Comercio Automotor, “tras meses con buenos volúmenes de venta, agosto mostró una desaceleración respecto de 2024 y también frente a julio”.
El directivo aclaró que el balance sigue siendo positivo: “en el total de los primeros 8 meses del año hubo un crecimiento importante del 15,08%”, subrayó a la agencia Noticias Argentinas.
Lamas explicó que la merma en ventas se relaciona con distintos elementos de coyuntura:
Incertidumbre política en medio del calendario electoral.
Movimientos recientes del dólar, que impactaron en la sensibilidad del mercado.
Altas tasas de interés bancarias, que desalentaron compras.
“Muchos clientes que estaban interesados en realizar una compra decidieron esperar o cancelar la operación”, señaló.
El dirigente aclaró que “la demanda sigue vigente y las agencias cuentan con un importante stock en todo el país”. Además, destacó que los precios de los vehículos se ajustaron a la realidad del mercado.
Otro punto clave es que el interior del país sigue empujando al sector más que el AMBA. El ranking de crecimiento lo encabezó Formosa (41,68%), seguida de Neuquén (36,15%), La Rioja (31,16%), Catamarca (30,36%), Jujuy (30,10%) y Salta (27,96%). En cambio, la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el último lugar, con apenas un 8,50% de aumento en las ventas.