Cayó la venta de autos usados: Mendoza, entre las últimas del ranking anual

Mendoza sigue en el fondo de la tabla de jurisdicciones en materia de ventas de autos usados

Los concesionarios de autos usados no pudieron sostener el buen ritmo de ventas durante agosto y el sector registró una caída. Se comercializaron 167.525 vehículos , un 5,05% menos que en igual mes de 2024 (176.435 unidades).

En comparación con julio, cuando se habían transferido 179.363 autos , la baja llegó al 6,60%. Sin embargo, en el acumulado de enero a agosto 2025 se vendieron 1.265.292 unidades, lo que representó un aumento del 15,08% respecto del mismo período de 2024.

El mes volvió a confirmar la preferencia del público por el Volkswagen Gol , con 9.172 transferencias.

Según Alejandro Lamas, secretario de la Cámara de Comercio Automotor, “tras meses con buenos volúmenes de venta, agosto mostró una desaceleración respecto de 2024 y también frente a julio” .

El directivo aclaró que el balance sigue siendo positivo: “en el total de los primeros 8 meses del año hubo un crecimiento importante del 15,08%”, subrayó a la agencia Noticias Argentinas.

image.png Caen las ventas del auto usado en todo el país.

Factores que frenaron las operaciones de autos usados

Lamas explicó que la merma en ventas se relaciona con distintos elementos de coyuntura:

Incertidumbre política en medio del calendario electoral.

Movimientos recientes del dólar , que impactaron en la sensibilidad del mercado.

Altas tasas de interés bancarias, que desalentaron compras.

“Muchos clientes que estaban interesados en realizar una compra decidieron esperar o cancelar la operación”, señaló.

Demanda firme y diferencias regionales

El dirigente aclaró que “la demanda sigue vigente y las agencias cuentan con un importante stock en todo el país”. Además, destacó que los precios de los vehículos se ajustaron a la realidad del mercado.

Otro punto clave es que el interior del país sigue empujando al sector más que el AMBA. El ranking de crecimiento lo encabezó Formosa (41,68%), seguida de Neuquén (36,15%), La Rioja (31,16%), Catamarca (30,36%), Jujuy (30,10%) y Salta (27,96%). En cambio, la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el último lugar, con apenas un 8,50% de aumento en las ventas.

concesionaria autos, venta, usados, nuevos, mercado, autom Bajó la venta de autos usados en Argentina. Foto: Cristian Lozano

Ranking de 10 autos usados más vendidos en agosto 2025 en Argentina

VW Gol y Trend: 9.172 Toyota Hilux: 6.472 Corsa y Classic: 4.948 VW Amarok: 4.518 Ford Ranger: 4.254 Peugeot 208: 3.513 Ford EcoSport: 3.433 Toyota Corolla: 3.312 Fiat Palio: 3.129 Ford Ka: 3.124

Ventas de autos usados: las provincias que más y menos crecieron en lo que va de 2025 (enero/agosto)