Aranceles de importación: ¿la baja se sentirá en los precios finales?

Además, con aranceles altos, los neumáticos chinos incrementaron su participación en el rubro de los vehículos pesados del 10% al 51% en apenas cuatro años. Por lo tanto, es muy posible que sigan aumentando su participación en el mercado sin afectar demasiado los precios finales, que seguirán siendo considerablemente más elevados que en Chile.

Desde el sector, ven poco o nulo beneficio al consumidor final, pero sí una alta incidencia en la industria nacional y el empleo, ya que es muy probable que los productores se transformen en importadores, cerrando sus producciones locales.

Otros rubros, mismo escenario

Cuando se observa la tabla que publicó el Ministro (hay que aclarar que desde Economía ya habían realizado el mismo anuncio en mayo y hasta ahora no se concreta), la sensación es que la baja es significativa. Sin embargo, al igual que ocurrió con la baja del Impuesto PAIS, es muy posible que apenas se note en los mostradores.

La mayoría de las bajas rondan entre los 10 y 15 puntos, pero hay que aclarar que esa rebaja no es lineal al mostrador, ni en los bienes finales, y mucho menos en los insumos. En los bienes finales, se calcula que la afectación directa real por cada 10 puntos de rebaja de arancel no supera el 6%. En los insumos, la incidencia es aún menor.

image.png La importación de neumáticos será una de las beneficiadas con la baja de aranceles.

¿Cuál puede ser la afectación en el precio final de bajar unos puntos en el plástico para fabricar una plancha o el aluminio para una lata? Con la posibilidad —al igual que con los neumáticos— de que el productor local prefiera cerrar su producción y transformarse en importador, enfrentando muchos menos dolores de cabeza y, en lugar de una planta con cien operarios, tener una oficina con dos administrativos.

Importaciones: un camino ya conocido

Lo que se plantea no es una fantasía; es exactamente lo que pasó en la década del 70 y en la del 90 cuando se tomó el mismo camino. No se trata de hacer un proteccionismo bobo y arancelar al infinito productos que no se elaboran en Argentina (tomando un ejemplo de la lista, el café), pero sí es cierto que el monopolio de la producción de chapa para envases de lata en Argentina lo tiene Aluar y uno de los productores más grandes de neumáticos es Fate (ambas empresas del mismo dueño). No hay que ser vidente para darse cuenta de quién va a importar la chapa y los neumáticos desde China, ¿verdad?

Aranceles reducidos y el resto

Al panorama se debe sumar otro dato nada menor: la baja de aranceles (que, como explicamos, tiene incidencia mínima en el precio final) se ve ampliamente compensada por un sinnúmero de costos que se disparan, por ejemplo, las tarifas.

En resumidas cuentas, otra bomba de humo. Primero, ni siquiera está oficializado; segundo, una vez que se publique, recién empezaría a regir para las próximas importaciones que se realicen; y tercero, quedará licuado incluso antes de aplicarse por todo lo ya explicado en estas líneas.