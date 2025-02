¿Cuál es la situación económica de la industria vitivinícola?

“La falta de venta o de consumo interno del vino, que dicen que no, pero se cayó. A lo mejor haya sobrantes de la cosecha pasada que se junten con los de esta. El dólar lamentablemente para los que exportan mosto o vino no tiene un precio muy competitivo y la cosecha que se viene, si lo juntamos con sobre stock de la cosecha pasada y vino de la nueva no es el mejor combo”, explicó el presidente de la entidad.

Las variables Según Serrano, el 80% del vino producido se consume dentro del país y se notó una caída del consumo interno. “No hay poder adquisitivo para la compra de vino, no se puede aumentar, no se le puede trasladar mejor precio al viñatero, en el kilo de uva o en el vino y se está hablando que se van a pagar los mismos precios del año pasado o menos por las uvas”, indicó.

El año pasado el precio de las uvas comunes oscilaba entre los $200 y $250, de acuerdo a los dichos de Serrano. Sin embargo, dijo que algunos viñateros y asociaciones del Este han salido junto a los intendentes a pedir $340 por la uva común. “Lamentablemente, no le queremos echar toda la culpa a las bodegas, tienen sobre stock de vinos que no los pueden vender. Entonces, tiene que interferir el gobierno en el mercado para que por lo menos los precios se ajusten algo. No nos olvidemos que hemos tenido una inflación en el último año de más del 100% y ahora se van a pagar precios iguales o menores que el año pasado”, indicó. Entre el 70% y 80% de los viñateros están cooperativizados en San Rafael, según detalló. “Entendemos que si sube mucho el precio del vino en botella el consumo se cae, entonces creemos que tienen que modificarse algunas variables nacionales de macroeconomía como un dólar para que se pueda exportar. Además, hemos tenido insumos como el gasoil que se han valorizado a precios internacionales y nosotros el vino no lo tenemos a precio internacional, lo tenemos a precio de Argentina. Entonces dependemos de variables como que no coseche California, Chile, o Australia para que el vino valga. No podemos depender de esas cosas”, explicó. Según el presidente, las intervenciones económicas de los gobiernos tienen que ser rápida dado que ya comenzaron las cosechas. Embed - SAN RAFAEL: PUJA POR EL PRECIO DE LA UVA CON