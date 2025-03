Agenda de marzo de los talleres en los coworkings de la Municipalidad de Mendoza

El objetivo de los diferentes eventos y servicios que se ofrecen en un espacio de trabajo compartido es fomentar la productividad, la colaboración y el networking entre los miembros.

En este sentido, el municipio pone a disposición el espacio además de la difusión de cada propuesta y los talleristas se responsabilizan de la gestión y cobros correspondientes.

Sobre los coworkings

Los espacios de coworking de la Subsecretaría de Atención y Cercanía de la Municipalidad de Mendoza están ubicados en Casa Central (calle 9 de Julio 500, entrepiso superior izquierdo) y en el CAM Barrio Cano (Av. Boulogne Sur Mer 2600, Paseo Venezuela). Están diseñados para posibilitar el trabajo, el estudio u otros intereses en un espacio compartido, equipados con todas las comodidades para garantizar un entorno óptimo.

Esto incluye acceso a internet de banda ancha, autoservicio de café y snack, ambiente climatizado, pizarra, equipamiento digital y un espacio de trabajo individual o en grupo.

Para obtener más información sobre los coworkings, contactarse por email a [email protected] o por WhatsApp al +54 9 2617 13-7689.

¡Comenzamos el 2025 con todo! Nuevas propuestas y talleres se suman a la agenda mensual que tiene el coworking de la Ciudad para ofrecer actividades sobre distintas temáticas de interés en sus instalaciones.

1- Taller de Origami

Fecha: Viernes 14/03

Hora: 16.30h a 18h

Lugar: Coworking de Municipalidad de Mendoza – Ciudad de Mendoza (9 de Julio 500)

Descripción sobre el taller: No solo te vas a llevar figuras de papel hechas por vos. También vas a poder desarrollar tu creatividad, imaginación, destreza y coordinación manual. Además, vas a poder potenciar la paciencia, la memoria y la concentración divirtiéndote. Podés traer tu propio material. Te recomendamos utilizar papel de impresión, de diario, glasé, afiche. No cartulina ni papel barrilete. En caso de que no puedas, o te olvides, tendremos papeles para quienes asistan.

- Inscribite en el siguiente formulario

A cargo de: Pablo Sanguino

Actividad arancelada. Recordá que los cobros de los talleres son responsabilidad de los emprendedores / profesionales que los imparten.

2- Taller de Literatura y Matemática

Fecha: Inicia lunes 17/ 03 (duración 8 encuentros)

Hora: 17h

Lugar:Coworking de Municipalidad de Mendoza – Ciudad de Mendoza (9 de Julio 500)

Descripción del taller: En este taller exploraremos cómo la matemática ha inspirado la literatura. Leeremos una novela, un libro de poemas, cuentos y algunos textos de divulgación sobre matemáticos, abordando su análisis literario y matemático. Además, realizaremos ejercicios, paradojas y juegos matemáticos para comprender a fondo la esencia de las obras.

Si sos docente de matemática o de literatura, o si no sos docente pero te gustan las matemáticas, o si te gusta leer, este taller es para vos. Vení a descubrir cómo se relacionan dos áreas que se consideran contrarias. Aprenderemos de grandes obras y autores cómo usar la matemática como inspiración, como estructura literaria, o como forma de arte.

Apostolos Doxiadis, Inger Christensen, Veronica Gerber, Raymond Queneau, Georges Perec, Jorge Luis Borges. Números primos, infinito matemático, paradojas lógicas, sucesiones, combinaciones y números gigantes.

No necesitás conocimientos técnicos matemáticos, ni títulos universitarios. Sólo curiosidad y ganas de pasar un buen rato.

- Inscribite en el siguiente contacto: 2612312840-

A cargo de: Mariana Marengo

Actividad arancelada.

3- Taller de cuentos con Luli a secas

Fecha: Martes 18/ 03

Hora: 16.30 a 17.30h

Lugar: Coworking de Municipalidad de Mendoza – Ciudad de Mendoza (9 de Julio 500)

Descripción del taller: Este taller invita a una arde con aventuras, sueños y poesías. Cuentos, libros, risas, silencios, poesía, libros álbumes y viajes integrarán la propuesta de la cuentera y cantora Luli a Secas. Será también una buena oportunidad para encontrarse con Luli y conocer algo de lo que sucederá en el taller de escritura y promoción de la lectura “Río de palabras”. Actividad con inscripción previa, cupos limitados. Valor de la actividad $3.000, acompañante gratis. Personas inscriptas al taller “Río de palabras” sin cargo.

- Inscribite en el siguiente contacto: Instagram luli.secas o mandar WSP al 115 015 8457

A cargo de: Luli a Secas

4- Taller de finanzas personales

Fecha: Jueves 20 y Jueves 27 / 03

Hora: 16 a 17:30 h

Lugar: Coworking de Municipalidad de Mendoza – Ciudad de Mendoza (9 de Julio 500)

Descripción sobre el taller: ¡Entrenamiento: Introducción a las Finanzas Personales! Te invitamos a participar en este entrenamiento teórico práctico para principiantes. En esta fase introductoria, aprenderás conceptos fundamentales y te mostraremos un modelo simple y sencillo para comenzar a gestionar tus finanzas personales. También exploraremos qué impacto tienen nuestras creencias y modelos mentales en el logro de las metas financieras. Cupos limitados, ¡inscribite!

- Contacto para inscribirse: + 54 9 261 4542250 o a través del siguiente formulario.

A cargo de: Ing. Cintia Agostino y Arq. Raquel Módica. Coaches Ontológicos Profesionales.

5- Taller de inteligencia artificial

Fecha: Inicia Martes 25/ 03.

Hora: 16 a 17.30h

Lugar: Coworking de Municipalidad de Mendoza – Ciudad de Mendoza (9 de julio 500)

Descripción sobre el taller: Revoluciona la Educación con IA. Imagina aplicar nuevos métodos de enseñanza gracias a la Inteligencia Artificial. En nuestro curso “Inteligencia Artificial Aplicada a la Educación”, aprenderás a hacerlo realidad. ¿Qué aprenderás? Uso de IA para personalizar la enseñanza, automatización de tareas docentes, creación de contenido educativo con IA, ética y buenas prácticas. ¿Para quién es? Para docentes, estudiantes, talleristas y profesionales de la educación que deseen innovar. No necesitas conocimientos previos en tecnología. ¡Inscríbete ahora y transforma la educación con IA!

- Contacto para inscribirse: 2635-024699

A cargo de: Estefania Navarro

6- Taller de dibujo inicial para adolescentes, adultos y adultos mayores

Fecha: Inicia Miércoles 12/03

Hora:14h a 16 h.

Lugar: Coworking de Municipalidad de Mendoza – Ciudad de Mendoza (9 de julio 500)

Descripción sobre el taller: “Adéntrate en el mundo del dibujo, donde podrás expresar tus emociones y sueños”. Se trabajará con modelos de naturaleza no viva. Dicho taller tendrá un valor de $15.000 por mes, los materiales del taller no van incluidos.

Temario:

Clase 1: encaje, encaje del modelo

Clase 2: encaje del modelo, escala de valores

Clase 3: dibujo en valores y a color (valores tonales)

Clase 4: dibujo en valores y a color con modelo a elección.

- Contacto para inscribirse: +54 9 2615 59-0583

A cargo de: Daniela Mañanet.

7- Taller de oratoria y comunicación efectiva (Nivel 1)

Fecha: sábados 15 de marzo (Presencial), 22 y 29 de marzo (virtual), 5 de abril (Presencial)

Hora: 9 h a 13h

Lugar:Coworking de Municipalidad de Mendoza – Ciudad de Mendoza (9 de Julio 500)

Descripción sobre el taller: En este taller, aprenderás el arte básico de la oratoria y comunicación efectiva para llevar tus buenas ideas a un siguiente nivel. A través de ejercicios individuales y grupales, te enseñaremos a persuadir, a generar tu marca personal y sobre todo a cómo preparar un discurso desde lo verbal y lo paraverbal (gestos, posturas, tonos de voz). ¡Animate al desafío de mejorar tu oratoria!

No se necesita instrucción previa, sólo ganas de aprender.

Contacto para la inscripción:

+54 9 261 643-4786 (Carlos Vitazz)

+54 9 261 343-9052 (Eliana Salinas)

+54 9 2616678069 (Valeria Sánchez)

8- Taller de cuero, artesanías y diseño

Fecha: Miércoles 12/03 ( duración 4 clases)

Hora: 16.30 a 18.30 h

Lugar: Coworking de Municipalidad de Mendoza (9 de Julio al 500)

Descripción sobre el taller: La intención de este taller es acercar a las personas interesadas a la experimentación y creación de artesanías en cuero, material noble y autóctono que permite realizar una infinidad de productos. Se compartirán conocimientos sobre diversas técnicas como, cincelado, pirograbado, repujado, modelado, teñidos, etc.

El taller se propone incentivar la creación propia desde el trazado y confección de un molde hasta la realización del producto final.

No se requieren conocimientos previos, materiales y herramientas a cargo del alumno.

- Contacto para la inscripción: Violeta, cel: 261-257-3222