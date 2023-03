Vendimia 2023: recordatorio por canje de entradas

Se recomienda no esperar hasta último momento para realizarlo.

El mural que homenajea al personal de la Salud

La ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, junto a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, participaron en la inauguración del mural que se encuentra en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

El mural Ventanas, puertas y balcones es una forma de agradecer el arduo trabajo realizado por el personal de la salud durante los momentos más oscuros de la pandemia. La obra fue desarrollada por las artistas plásticas Marcia Fozzatti y Candice Abad en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

El acto de inauguración fue presidido por las ministras Nora Vicario, de Cultura y Turismo, y Ana María Nadal, de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Junto a ellas estuvieron el director de Estrategias Culturales del Ministerio de Cultura y Turismo, Fabián Sama; Pablo Matile, director de Hospitales; Yanina Mazzaresi, secretaria de Planificación de la Salud, y la directora del Hospital Carrillo, Beatriz Montenegro.

La ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, comentó: “Gracias al talento de dos artistas plásticas mendocinas, podemos apreciar el reconocimiento de la cultura y de Mendoza en general, a la labor fundamental y la entrega que tuvo el personal de la salud de toda la provincia en el marco de los desafíos de la pandemia. Pudimos salir adelante entre todos y hoy les seguimos agradeciendo por cuidarnos día a día”.

Por su parte, la ministra Nadal resaltó: “Estoy muy emocionada y agradecida con las artistas por este hermoso mural que pone en valor el trabajo de los profesionales de la salud, que en los peores momentos de la pandemia estuvieron a la altura de las circunstancias. La obra está en un punto estratégico de la institución donde a diario circula la mayoría del personal del Hospital Ramón Carrillo”.

La obra representa la conexión con el exterior. Más allá de la virtualidad, se generó un contacto real, manteniendo el distanciamiento sanitario. Cada una de las escenas representa a varios hogares, no a un edificio o casa en particular, sino a sitios y familias con trayectorias diferentes. Los personajes interactúan, acercándose simbólicamente, aunque no estén en el mismo lugar.

Sobre el mural, Marcia Fozzatti explicó: “Quisimos representar una forma de agradecer al personal de la salud por todo el trabajo arduo que hicieron durante la pandemia. También, resaltar la solidaridad de las personas durante el confinamiento. Tenemos escenas donde podemos ver a una mujer entregándole la comida a una amiga o a un familiar durante el distanciamiento social. Uno de los disparadores para este mural es que hubo momentos en que salimos a aplaudir afuera, como una forma de decirle al personal de la salud que estábamos ahí mandándoles ánimos, porque ellos estaban en la primera línea”.

La convocatoria de este concurso surgió a partir de un convenio marco de cooperación institucional que suscribieron el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud de la Nación, con el objeto de establecer una relación de cooperación recíproca y equitativa que facilite, estimule y potencie la construcción de una cultura comunitaria de la salud y la inserción entre las actividades artísticas y las del ámbito sanitario.