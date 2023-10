Última función de la obra "Los establos de Su Majestad"

“Es esta una oportunidad única como director, como creador escénico, de poder desarrollar la búsqueda de un teatro total, de un teatro vital, que es lo que me interesa. Los Establos me ha permitido esa búsqueda, reafirmar esa necesidad de construir el teatro que a mí me gustaría ver, que a mí me gustaría compartir. Se conformó un gran equipo, con creadores de primer nivel de la escena local. Con el apoyo del Teatro Nacional Cervantes y el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, para llevar a cabo este montaje realmente superador en cuanto a despliegue escénico en el gran Teatro Independencia. Invito al público a disfrutar las últimas cuatro funciones, de este acontecimiento teatral maravilloso”, decía Víctor Arrojo, director de la obra.

Los establos de Su Majestad, un drama en tono de parodia, ambientado en la llamada “campaña del desierto”, está protagonizado por Sandra Viggiani, Claudia Racconto, Fernando Mancuso, Daniel Encinas, Pablo Díaz y Matías González. Cuenta con dramaturgia de Sonnia De Monte, en una versión de la obra homónima de Fernando Lorenzo y Alberto Rodríguez (h).

Ficha

Obra: Los establos de Su Majestad

Días y hora de presentaciones: jueves 5, jueves 12, jueves 19 y jueves 26 de octubre, a las 21.

Lugar: Teatro Independencia.

Entrada: $900 a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo, de 18 a 21.

Actores y actrices: Sandra Viggiani, Claudia Racconto, Fernando Mancuso, Daniel Encinas, Matías González y Pablo Díaz.

Dramaturgia: Sonnia De Monte. Versión de la obra homónima de Fernando Lorenzo y Alberto Rodríguez (h).

Diseño y realización escenográfica: Analía Quiroga.

Asistente de escenografía: Eliana Hipólito.

Diseño y realización lumínica: María José Delgado.

Diseño y realización de vestuario: Marcelo Mengarelli.

Diseño y producción musical: Aballay & Brachetta.

Diseño audiovisual: Eduardo Rodríguez.

Realización audiovisual: Anahí Barrera.

Producción ejecutiva local: Sara Noe Arrojo

Asistencia de dirección: David Maya.

Dirección general: Víctor Arrojo.

Fotos adjuntas: Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza.

Equipo Teatro Nacional Cervantes Federal:

Productores: Maxi Libera, Poli Bontas.

Productor técnico: Martín Lavini.

Responsable administrativa: Fernanda Sampedro.

Prensa TNC: Enrique Iturralde.

Fotógrafo TNC: Gustavo Gorrini