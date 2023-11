The Cure fue una luz brillante en la oscuridad

Que cosa tan paradigmática: The Cure siempre fue una banda relacionada a la oscuridad, al drama, al sentimiento reprimido y oculto, lo gótico. Así como hay quienes le cantaban a la vida y los desafíos, The Cure siempre le cantó al bajón… a su manera . Es increíble que durante años bailamos desenfrenadamente canciones cantadas por Robert Smith hasta que cuando conocimos el significado de las letras nos dimos cuenta que era su forma de contar facetas de la vida que más de uno no quiere vivirlas. Y ahí tuvieron otro valor, tan bueno como el inicial.

Para ello, bastó un sonido magnífico, sin fisuras ni detalles, que permitieron escuchar cada instrumento con precisión y la voz única de Robert Smith llena de quejas, dolores y pedidos de auxilio. No hizo falta ni la ayuda de visuales para llegar a semejante estado.

Después de dos horas de clímax musical llegó el tándem final con los megaéxitos Friday I’m in Love, Close to Me, Why Can’t I Be You? y Boys Don’t Cry. Y ahí sí, la alegría fue solo argentina.

The Cure iluminó la calurosa noche del Parque Sarmiento con sus canciones inoxidables y dando una clase musical llena de historia y talento.

El festival

Antes del gran cierre pasaron muchos artistas por los diferentes escenarios como Conociendo Rusia, El Mató a un Policía Motorizado, Dillom, Róisín Murphy, Black Midi, Slowdive y más.

Si bien fueron muy seguidos y respetados, la gran multitud allí congregada fue para ver y escuchar a The Cure. Pero hay cosas que destacar, como la ajustada puesta en escena de Dillom y de cómo Charly García estuvo presente en el lugar gracias a dos de sus canciones: “Rezo por vos” interpretada por Conociendo Rusia, y “Nos sigue pegando abajo”, enérgica versión de Dillom.

Este domingo será el gran momento para Beck, Pet Shop Boys y Blur. Y que siga la fiesta.