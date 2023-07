Confirman la grilla por día del Primavera Sound 2023, donde estará The Cure.

El regreso de The Cure a la Argentina finalmente ocurrirá el sábado 25 de noviembre , en tanto que Blur hará lo propio al día siguiente, en el marco de la segunda edición local del Primavera Sound , que se desarrollará en el Parque Sarmiento de la Capital Federal de acuerdo a la grilla por día dada a conocer hoy por la organización.

De acuerdo a lo informado por la organización, el sábado 25 de noviembre estarán, además de The Cure, Coleman, Conociendo Rusia y Dillom; Róisín Murphy, Black Midi, Él Mató a un Policía Motorizado, Muna, Slowdive, The Twilight Sad, Akim 88, DJ Playero, Fermín, Juana Rozas, Just Mustard, K4, Las Tussi, Mi Amigo Invencible, Marina Herlop, Nashy Nashai, Puerto Candelaria y Ronpe 99.

El domingo será el turno de The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen, Milo J, Domi & JD Beck, Dorian Electra, Marina Sena, Off!, Turf, Virus, Weyed Blood, Evlay, Lara91K, Limón, Pacífica, Rayos Láser, Ryan, Uma, Vinocio, Viva Elástico, Winona Riders y Yami Safdie; además de los mencionado números centrales con Blur, Beck y Pet Shop Boys.

Por su parte, Black Midi, Róisín Murphy, Slowdive, Anita B Queen, Francizca, Fonso, Ibiza Pareo, J. Cartriel y Sebastián Arpesella serán parte del Primavera en la Ciudad, es decir que ofrecerán actuaciones en distintas locaciones de Buenos Aires, las cuales aún no fueron detalladas.