Con un concierto tributo, Maipú inaugura el Auditorio "Marciano Cantero"

"Cuando le mostramos esta votación a la familia Cantero la verdad que nos acompañó. A las 13 horas vamos a hacer la inauguración y más tarde vamos a hacer un homenaje. Más de 30 músicos de Mendoza serán parte de este tributo. Y poderle expresar a él donde no esté escuchando de que hay muchos artistas de Mendoza que valoramos todo su trabajo, su trayectoria, el esfuerzo que hizo para poner a Mendoza bien alto", señaló a este medio Matías Montes, jefe de gabinete de la intendencia de Maipú.

"Aún sigo cantando" se llama el concierto que comenzará a partir de las 18.30 horas en el auditorio. Este espectáculo musical contará con la presentación de Andro Gómez, Marcelo Páez, Javier Segura, Yuyo Iglesias, Marcelo López, Germán Pilliez, a quienes se le sumarán cantantes y músicos de las siguientes bandas: Dos jarillas In new York, Moskatel, Claxon Lambert, Jupiterianos, Zafarrancho, Jhony the blues, Akaparados, Subcultura, Konecto, Sin saliva y León negro.

La grilla de canciones que formarán parte de este homenaje hará sonar: Cordilleras, Cada vez que digo adiós, Tus viejas cartas, Por el Resto, Guitarras Blancas, La Muralla Verde, Eterna Soledad, Amigos, Lamento Boliviano y Aún sigo cantando.

marciano-cantero-enanitos-verdes.jpg Maipú inaugurará un auditorio que se llamará Marciano Cantero

El multiespacio fue bautizado Marciano Cantero mediante una consulta hecha en redes sociales la Municipalidad de Maipú que abrió una convocatoria pública para que se eligiera entre 8 nombres propuestos. Con la participación de unas 2.500 personas, Marciano Cantero fue el nombre más votado.

“Quisimos que las maipucinas y los maipucinos bautizaran a este auditorio con el nombre que más los represente. Presentamos varias opciones con un alto sentido de respeto y arraigo, e invitamos a que la decisión fuera democrática. De esta forma hemos querido que este reconocimiento surja desde la participación comunitaria”, expresó el intendente maipucino Matías Stevanato.

Mientras que sobre el nuevo espacio con el que contará a partir de ahora la comunidad comentó: “La inauguración de este nuevo espacio cubrirá una marcada demanda que tenemos en Maipú para la organización de diversos eventos. La vida social y cultural de nuestro departamento está creciendo y esta apuesta va en el sentido de que somos un municipio pujante en el que año a año tenemos más habitantes y visitantes”, manifestó el intendente.

Las instalaciones del primer auditorio municipal se ubican en un terreno de 1.800 metros cuadrados, sobre la calle Mercedes Tomasa de San Martín, y comprende una superficie cubierta de 1.200 metros cuadrados. Está previsto que su ocupación para asistentes sentados sea para más de 500 personas, y además, contará con una sala de reunión de directorio, con 8 oficinas, sanitarios, cocina y demás servicios.

En este nuevo polo de reuniones sociales, culturales y recreativas habrá una amplia agenda de eventos de todo tipo, en las que se intercalarán actividades programadas por el municipio como también propuestas de eventos generados por el sector privado y por las diferentes entidades del departamento que lo soliciten.