Con "Parientes" así, cómo no aguantar "Los Trapos"

La banda de rock integrada por Guido Covini (voz y guitarra) y Emilio Covini (bajo y coros), Federico Coscia (batería) y Leandro Aispuru (guitarra) arrimó su sólido material pasada la hora 21.30 con repaso por temas de su material con más 10 años de presencia por la escena under del país.

image.png

Una banda practicamente sin fisuras y con acertada presencia escénica, fortalecida por pibes que saben tocar y se preparan para ello. La promesa de volver será un premisa que Parientes deberá agendar, para asentarse por estos caminos del vino, donde recibió pulgar arriba desde las butacas del Selectro.

Parientes, banda de Junín (Buenos Aires) en el Teatro Selectro (Mendoza)

Los Trapos de Abel y la fiesta asegurada

Para bajar el telón la responsabilidad cayó sobre Los Trapos de Abel, ya conocidos en buena porción por el amante del rock menduco. Bajo su impronta de subirse a "dejarlo todo" en cada show, la banda liderada por "El Trapo Coria" transpiró la camiseta y se acopló a una función robusta de sonidos melodiosos, acompañado de compases festivos, que reconocen sus fusiones intermitentes y acertadas en estilos musicales.

image.png

El grupo conformado por Carlos David Coria (Trapo) en la voz, Leandro Chambella en primera guitarra, Martín Oscar Rouselle en guitarra rítmica, Héctor Vicente Pérez en bajo, Jesús Antonio Longo en Saxofón bajo, Gabriel Polito en saxo alto, Fernando Díaz en el teclado y Fernando Ávila en batería, repasaron su basto bagaje musical y levantaron a sus seguidores de los confortable asientos para ponerlos a saltar con sus hits "Mis ganas Locas", "Un instante", "Por creer en ti", "Loco" o "Sin excusas".

Los Trapos de Abel en el Teatro Selectro de Mendoza (29/07/2023)

Otra noche redonda, para una banda que nunca descansa y siempre sorprende desde su prolijidad y compromiso con su música y seguidores.

El líder de Parientes y su historia de amor con la periodista

Hace unas semanas Carolina Amoroso (periodista de TN) dio a conocer su relación con el joven Guido Covini (canta y líder de Parientes) que conoció en el verano y con el que comenzó una intensa historia de amor que la tiene súper contenta. Si bien siempre dijo que es tímida a la hora de hablar de su vida privada, en una entrevista con Socios del espectáculo dio detalles del vínculo.

image.png

"Nos conocimos porque me escribió por Instagram: me comentó algo a mediados de enero, cuando había hecho mi segundo viaje a Ucrania. Ahí me di cuenta que tenía tilde azul y pensé que nos conocíamos de algún lado", comentó la conductora de las tardes de TN a Revista Gente.

Al describir al músico, Carolina fue muy tierna: "Es lo más, un divino. Siempre es muy demostrativo. Él es muy sensible y tiene una cabeza muy pragmática por ser ingeniero. ¿Algo más? Me dedicó una canción y creo que está por salir".