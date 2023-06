Brasil ofrece un nuevo festival de música: The Town

La ciudad que nunca duerme

The Town ofrecerá entretenimiento para todos, con artistas como Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Demi Lovato, Iggy Azalea, MC Cabelinho, Hariel, MC Ryan SP, Bebe Rexha, Alok, Luísa Sonza, The Chainsmokers, Liam Payne, Ludmilla, Queens Of The Stone Age, Garbage, Pitty, H.E.R., Kim Petras, Iza, Racionais & Orquestra Sinfônica Heliópolis, Criolo & Planet Hemp, Orochi & Azzy, Tasha e Tracie & Karol Conka, Seu Jorge, Leon Bridges, Ney Matogrosso, Matuê, NE-YO, Masego, Angélique Kidjo, Maria Rita, Wet Leg, Barão Vermelho invites Samuel Rosa, Detonautas, Terno Rei invites Fernanda Takai and Mahmundi, Jão, Gloria Groove, Pabllo Vittar invites Liniker and Jup do Bairro, Marina Sena sings Gal Costa, entre otros, confirmados para el Line Up.

Invitados estelares

Foo Fighters se presentará el día 9 de septiembre en el escenario Skyline. La banda está lista para presentarse ante el público brasileño con su nuevo baterista. Se presentaron por primera vez en Brasil para Rock in Rio, en 2001 y su última actuación en el país fue en el mismo festival en 2019. Cuatro años después vuelven a Brasil para tocar en la primera edición de The Town. Sin duda, los fans de Brasil y toda Latinoamérica tendrán de nuevo en casa la presentación de la banda.

Otra de las bandas que encabezan este nuevo festival es Maroon 5, quienes volverán a Brasil para un show electrizante el día 7 de septiembre en el Skyline Stage.

Después estará la participación del cantante Bruno Mars que no solo se presentará un día del festival, si no dos. El intérprete de temas como "That's What I Like" y "Uptown Funk", catorce veces ganador del Premio Grammy.

Finalmente, otro de los artistas que encabezan este increíble festival, The Town anuncia al músico estadounidense Post Malone. La superestrella mundial volverá a Brasil el 2 de septiembre para actuar en el Skyline Stage, ofreciendo al público otro espectáculo emblemático como el que hizo en Río de Janeiro.

Además dentro del Festival se podrá encontrar un área especial de juegos mecánicos, donde encontraremos atracciones como una gran montaña rusa, gigante rueda de la fortuna, una tirolesa y un mega drop.