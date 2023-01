The Town, un nuevo y espectacular festival brasileño

El nuevo festival de música, cultura y arte de São Paulo, The Town (de los mismos creadores de Rock in Rio) anuncia un nuevo nombre internacional para su cartel. Después de haber confirmado a Foo Fighters para tocar el 9 de septiembre, ahora es el momento de dar la bienvenida a Maroon 5 a la sala de cabezas de cartel de la primera edición del festival. Poseedores de un legado de fans en todo el mundo, la banda californiana liderada por Adam Levine cerrará la noche del 7 de septiembre, en el Skyline Stage (escenario principal). Los intérpretes de "Girls Like You", "Sugar", "Animals", "Payphone", "She Will Be Loved", entre otros muchos éxitos, ofrecerán sin duda una actuación emblemática.