Brad Pitt muestra sus dotes de escultor en una muestra

Las piezas más grandes realizadas por Brad Pitt incluyen una caja de bronce del tamaño de un ataúd que representa manos, pies y rostros que intentan atravesar la estructura en varios ángulos, y "Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time" (2020), una escultura de yeso colgada en la pared que recrea un tiroteo entre ocho figuras.