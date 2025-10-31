31 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
De interés

Copa Sudamericana 2025: cuándo y dónde se jugará la gran final

Se definió la final de la Copa Sudamericana 2025: Lanús vs. Atlético Mineiro. Mirá cuándo y dónde se disputará este esperado partido decisivo.

Copa Sudamericana 2025: cuándo y dónde se jugará la gran final
Copa Sudamericana 2025: cuándo y dónde se jugará la gran final
Por Sitio Andino Deportes

Anoche se definió el enfrentamiento de la gran final de la Copa Sudamericana 2025: Club Atlético Lanús se medirá ante Atlético Mineiro.En las últimas horas, los fanáticos se preguntaron cuándo y dónde se disputará este partido decisivo; en esta nota, te contamos todos los detalles.

Sudamericana 2025 (2)
Club Atlético Lanús y Atlético Mineiro se enfrentarán en una final apasionante de la Copa Sudamericana

Club Atlético Lanús y Atlético Mineiro se enfrentarán en una final apasionante de la Copa Sudamericana

Todo listo para la final de la Copa Sudamericana 2025

Según los datos oficiales, el granate y el equipo dirigido por Jorge Sampaoli se enfrentarán el próximo sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

Lee además
Lanús y la “U” se enfrentan por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana 2025.
por la final

Lanús vs Universidad de Chile: el partido a todo o nada que definirá al finalista de la Copa Sudamericana 2025

En cuanto al estadio, la sede exacta aún no fue confirmada. La CONMEBOL ratificó que la final se jugará en la capital paraguaya, aunque la elección del recinto específico está pendiente tras la reciente reprogramación.

El cambio de escenario se debió a que el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz de la Sierra no pasó las inspecciones requeridas, lo que obligó a buscar una alternativa entre los estadios más grandes de Paraguay.

Temas
Seguí leyendo

Las Más Leídas

El momento del robo en un centro comercial de Guaymallén.
mechera

Video: acusan a esta mujer de un robo en un centro comercial de Guaymallén

Parte de los estupefacientes incautados en Las Heras. 
allanamiento

Detienen a mujer acusada de vender droga en Las Heras

El accidente ocurrió en Urquiza y San Francisco del Monte.
impactante

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

El menor permanece internado en el hospital Notti de Guaymallén.
buscan al agresor

Tras una riña en Guaymallén, apuñalaron a un menor de 13 años

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá.
Para tener en cuenta

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

Te Puede Interesar

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá.
Para tener en cuenta

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

Por Sitio Andino Sociedad
El accidente ocurrió en Urquiza y San Francisco del Monte.
impactante

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

Por Pablo Segura
El Gobierno de Mendoza encamina Malargüe Distrito Minero II y prepara la tercera etapa.
Minería

El Gobierno de Mendoza encamina Malargüe Distrito Minero II y prepara la tercera etapa

Por Florencia Martinez del Rio