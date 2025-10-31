Copa Sudamericana 2025: cuándo y dónde se jugará la gran final

Anoche se definió el enfrentamiento de la gran final de la Copa Sudamericana 2025 : Club Atlético Lanús se medirá ante Atlético Mineiro .En las últimas horas, los fanáticos se preguntaron cuándo y dónde se disputará este partido decisivo ; en esta nota, te contamos todos los detalles.

Según los datos oficiales, el granate y el equipo dirigido por Jorge Sampaoli se enfrentarán el próximo sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay .

Club Atlético Lanús y Atlético Mineiro se enfrentarán en una final apasionante de la Copa Sudamericana

En cuanto al estadio, la sede exacta aún no fue confirmada . La CONMEBOL ratificó que la final se jugará en la capital paraguaya, aunque la elección del recinto específico está pendiente tras la reciente reprogramación .

El cambio de escenario se debió a que el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz de la Sierra no pasó las inspecciones requeridas , lo que obligó a buscar una alternativa entre los estadios más grandes de Paraguay.

Los hinchas de Lanús esperan con ansias el gran duelo, conscientes de la importancia histórica de la cita. La final en Asunción promete ser un espectáculo imperdible y lleno de emociones. / Infobae

