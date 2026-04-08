The Boys se despide en Prime Video: calendario de episodios y el futuro tras la serie

La quinta temporada de The Boys ya tiene fecha y marcará el cierre definitivo de una de las series más provocadoras de Amazon Prime Video . Con un tono cada vez más oscuro y un conflicto al límite, la historia se encamina hacia su desenlace , prometiendo una despedida cargada de mucha acción y violencia que supera el límite.

En esta última entrega, el mundo queda prácticamente sometido al poder de Homelander , cuyos impulsos autoritarios redefinen el equilibrio global. Mientras tanto, Hughie, Mother’s Milk (MM) y Frenchie permanecen prisioneros, Annie intenta reorganizar la resistencia y Kimiko desaparece sin dejar rastros.

La serie tendrá 8 capítulos y se estrenarán semanalmente.

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El regreso de Butcher , dispuesto a utilizar un virus capaz de exterminar a los superhéroes, desata un escenario de máxima tensión. Con nuevas alianzas, traiciones y una sociedad dividida , la serie se encamina hacia un enfrentamiento final que podría cambiarlo todo.

La temporada final ya se estrenó este 8 de abril con el lanzamiento de los dos primeros episodios . A partir de allí, Prime Video publicará un capítulo por semana , todos los miércoles a las 4 de la madrugada ( hora argentina ), hasta el episodio final previsto para el 20 de mayo .

El calendario completo será el siguiente:

8 de abril: episodios 1 y 2

episodios 1 y 2 15 de abril: episodio 3

episodio 3 22 de abril: episodio 4

episodio 4 29 de abril: episodio 5

episodio 5 6 de mayo: episodio 6

episodio 6 13 de mayo: episodio 7

episodio 7 20 de mayo: episodio final

Tha Boys - Prime Video The Boys: marca el cierre el relato principal, pero no de la franquicia. Foto: Prime Video

El futuro de la franquicia

Aunque The Boys llega a su final, el universo creado por Eric Kripke continuará expandiéndose dentro de Prime Video. Entre las producciones ya estrenadas se destacan The Boys: Diabolical, una antología animada, y Gen V, el spin-off ambientado en una universidad de superhéroes que profundiza en los orígenes del conflicto.

De cara al futuro, la plataforma trabaja en nuevos proyectos como The Boys: Mexico, con producción de Diego Luna y Gael García Bernal, y Vought Rising, una precuela que explorará los inicios de la corporación responsable del compuesto V.

Reparto de la última temporada

Karl Urban: William "Billy" Butcher

William "Billy" Butcher Jack Quaid: Hugh "Hughie" Campbell Jr.

Hugh "Hughie" Campbell Jr. Antony Starr: Homelander

Homelander Erin Moriarty: Starlight

Starlight Jessie T. Usher: A-Train

A-Train Laz Alonso: Mother’s Milk

Mother’s Milk Chace Crawford: The Deep

The Deep Tomer Capone: Frenchie

Frenchie Karen Fukuhara: Kimiko

Kimiko Nathan Mitchell: Black Noir II

Black Noir II Colby Minifie: Ashley Barrett

Ashley Barrett Susan Heyward: Sister Sage

Sister Sage Valorie Curry: Firecracker

Firecracker Jeffrey Dean Morgan: Joe Kessler

Joe Kessler Jensen Ackles: Soldier Boy

Tráiler de The Boys: temporada 5