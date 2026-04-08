8 de abril de 2026
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The Boys se despide en Prime Video: calendario de episodios y el futuro tras la serie

Luego de meses de espera, la serie más atrevida de Amazon comienza a despedirse, aunque aún queda mucho por explorar dentro de la franquicia. Conocé los últimos detalles.

The Boys se despide en Prime Video: calendario de episodios y el futuro tras la serie

The Boys se despide en Prime Video: calendario de episodios y el futuro tras la serie

 Por Luis Calizaya

La quinta temporada de The Boys ya tiene fecha y marcará el cierre definitivo de una de las series más provocadoras de Amazon Prime Video. Con un tono cada vez más oscuro y un conflicto al límite, la historia se encamina hacia su desenlace, prometiendo una despedida cargada de mucha acción y violencia que supera el límite.

Serie - Prime Video
La serie tendr&aacute; 8 cap&iacute;tulos y se estrenar&aacute;n semanalmente.

La serie tendrá 8 capítulos y se estrenarán semanalmente.

Prime Video: de qué The Boys: temporada 5

En esta última entrega, el mundo queda prácticamente sometido al poder de Homelander, cuyos impulsos autoritarios redefinen el equilibrio global. Mientras tanto, Hughie, Mother’s Milk (MM) y Frenchie permanecen prisioneros, Annie intenta reorganizar la resistencia y Kimiko desaparece sin dejar rastros.

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El regreso de Butcher, dispuesto a utilizar un virus capaz de exterminar a los superhéroes, desata un escenario de máxima tensión. Con nuevas alianzas, traiciones y una sociedad dividida, la serie se encamina hacia un enfrentamiento final que podría cambiarlo todo.

Cómo será el estreno en Argentina

La temporada final ya se estrenó este 8 de abril con el lanzamiento de los dos primeros episodios. A partir de allí, Prime Video publicará un capítulo por semana, todos los miércoles a las 4 de la madrugada (hora argentina), hasta el episodio final previsto para el 20 de mayo.

El calendario completo será el siguiente:

  • 8 de abril: episodios 1 y 2
  • 15 de abril: episodio 3
  • 22 de abril: episodio 4
  • 29 de abril: episodio 5
  • 6 de mayo: episodio 6
  • 13 de mayo: episodio 7
  • 20 de mayo: episodio final
Tha Boys - Prime Video
The Boys: marca el cierre el relato principal, pero no de la franquicia.

The Boys: marca el cierre el relato principal, pero no de la franquicia.

El futuro de la franquicia

Aunque The Boys llega a su final, el universo creado por Eric Kripke continuará expandiéndose dentro de Prime Video. Entre las producciones ya estrenadas se destacan The Boys: Diabolical, una antología animada, y Gen V, el spin-off ambientado en una universidad de superhéroes que profundiza en los orígenes del conflicto.

De cara al futuro, la plataforma trabaja en nuevos proyectos como The Boys: Mexico, con producción de Diego Luna y Gael García Bernal, y Vought Rising, una precuela que explorará los inicios de la corporación responsable del compuesto V.

Reparto de la última temporada

  • Karl Urban: William "Billy" Butcher
  • Jack Quaid: Hugh "Hughie" Campbell Jr.
  • Antony Starr: Homelander
  • Erin Moriarty: Starlight
  • Jessie T. Usher: A-Train
  • Laz Alonso: Mother’s Milk
  • Chace Crawford: The Deep
  • Tomer Capone: Frenchie
  • Karen Fukuhara: Kimiko
  • Nathan Mitchell: Black Noir II
  • Colby Minifie: Ashley Barrett
  • Susan Heyward: Sister Sage
  • Valorie Curry: Firecracker
  • Jeffrey Dean Morgan: Joe Kessler
  • Jensen Ackles: Soldier Boy

Tráiler de The Boys: temporada 5

Embed - The Boys– Temporada Final | Trailer Oficial | Prime Video

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