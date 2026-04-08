The Boys se despide en Prime Video: calendario de episodios y el futuro tras la serie

La quinta temporada de The Boys ya tiene fecha y marcará el cierre definitivo de una de las series más provocadoras de Amazon Prime Video. Con un tono cada vez más oscuro y un conflicto al límite, la historia se encamina hacia su desenlace, prometiendo una despedida cargada de mucha acción y violencia que supera el límite.
Prime Video: de qué The Boys: temporada 5
En esta última entrega, el mundo queda prácticamente sometido al poder de Homelander, cuyos impulsos autoritarios redefinen el equilibrio global. Mientras tanto, Hughie, Mother’s Milk (MM) y Frenchie permanecen prisioneros, Annie intenta reorganizar la resistencia y Kimiko desaparece sin dejar rastros.
El regreso de Butcher, dispuesto a utilizar un virus capaz de exterminar a los superhéroes, desata un escenario de máxima tensión. Con nuevas alianzas, traiciones y una sociedad dividida, la serie se encamina hacia un enfrentamiento final que podría cambiarlo todo.
Cómo será el estreno en Argentina
La temporada final ya se estrenó este 8 de abril con el lanzamiento de los dos primeros episodios. A partir de allí, Prime Video publicará un capítulo por semana, todos los miércoles a las 4 de la madrugada (hora argentina), hasta el episodio final previsto para el 20 de mayo.
El calendario completo será el siguiente:
8 de abril: episodios 1 y 2
15 de abril: episodio 3
22 de abril: episodio 4
29 de abril: episodio 5
6 de mayo: episodio 6
13 de mayo: episodio 7
20 de mayo: episodio final
El futuro de la franquicia
Aunque The Boys llega a su final, el universo creado por Eric Kripke continuará expandiéndose dentro de Prime Video. Entre las producciones ya estrenadas se destacan The Boys: Diabolical, una antología animada, y Gen V, el spin-off ambientado en una universidad de superhéroes que profundiza en los orígenes del conflicto.