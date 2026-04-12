Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 12 de abril

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este domingo 12 de abril tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Con historias para todos los gustos, desde thrillers hasta comedia , son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (10 de abril)

Netflix la rompió con esta comedia inesperada: una historia absurda que ya es furor

En el corazón de Nueva York, cuatro desconocidos intentan reconstruir sus vidas tras atravesar pérdidas profundas. Lo que comienza como historias aisladas pronto se entrelaza en una red emocional donde cada decisión genera un efecto dominó, revelando cómo el destino pueden unir a quienes nunca imaginaron cruzarse.

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2. Una amistad, un asesinato (Documental)

Dirigida por Christian Dyekjær, esta serie sigue durante casi una década una investigación que desentraña un crimen impactante. A medida que avanzan las pesquisas, no solo se exponen los detalles del caso, sino también las heridas emocionales que deja en quienes creían conocer al responsable.

3. Errores épicos (Comedia)

Dos hermanos torpes e ineficaces terminan trabajando para un gánster, pero su falta de habilidades los convierte en el dúo más caótico del crimen organizado. La serie apuesta por el humor absurdo en una historia donde cada misión es un desastre anunciado.

4. El agente divino (Fantasía)

Ho Chieh, un exadicto en busca de redención, enfrenta amenazas sobrenaturales mientras combate demonios que acechan la Tierra. Cuando descubre un plan para desatar una nueva invasión, deberá enfrentarse a su pasado y asumir un rol clave en la defensa de la humanidad.

Netflix - serie Es una de las series para maratonear este domingo 12 de abril. Foto: Netflix

5. Harry Nole (Thriller)

Dos policías con visiones opuestas del deber se enfrentan en una trama cargada de tensión. Harry Hole, un detective brillante pero atormentado, sigue la pista de un asesino en serie mientras sospecha que su colega, Tom Waaler, oculta una peligrosa doble vida dentro de la fuerza.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. 53 domingos (Comedia)

Tres hermanos deben tomar una decisión incómoda cuando su padre, de 86 años, comienza a mostrar conductas cada vez más erráticas. Lo que parecía una charla familiar deriva en un enfrentamiento cargado de humor, tensiones y verdades que nadie se animaba a decir.

2. Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El inicio (Acción)

Seiya, un joven rebelde que sobrevive peleando en la calle, descubre que posee poderes extraordinarios. En su búsqueda por encontrar a su hermana, se ve arrastrado a una guerra entre fuerzas místicas, donde deberá aceptar su destino y proteger a una diosa reencarnada en medio de un conflicto épico.

3. Cómo ser millonario antes que muera la abuela (Drama)

“M”, un joven sin rumbo claro, decide cuidar a su abuela enferma tras enterarse de su diagnóstico terminal. Aunque su motivación inicial es económica, el vínculo que construye con ella lo enfrentará a sus propias contradicciones en una historia tan emotiva como irónica.

Embed - Cómo ser Millonario Antes de que se Muera la Abuela | Tráiler of. doblado al español | Próximamente

4. Inthum (Acción)

Un agente surcoreano descubre una compleja red de narcotráfico en Rusia y, en una alianza inesperada, se une a un agente norcoreano. Juntos se adentran en una trama peligrosa que los obliga a confiar el uno en el otro mientras destapan secretos de alto riesgo.

5. El muñeco de arcilla (Terror)

Mientras desarrolla un videojuego de terror, una joven diseñadora lleva a su casa un inquietante muñeco de arcilla sin saber que oculta una presencia maligna. Lo que comienza como un error se transforma en una pesadilla cuando la entidad intenta liberarse.