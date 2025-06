Esta película es tendencia en Amazon Prime Video y hace sudar a todos los aracnofóbicos

A medida que comienzan a desaparecer misteriosamente mascotas y vecinos, la familia de Charlotte queda atrapada en una pesadilla: un arácnido letal los acecha y los cazará uno por uno, a menos que logren detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

Esto dijo la crítica tras su estreno

La crítica especializada no solo celebra el concepto de "Sting: Araña asesina", sino también su capacidad para equilibrar el humor con el horror en una duración precisa y efectiva.

Así lo destaca The Guardian, que la define como “una comedia de terror divertida, con risas y sustos increíbles (...) parece un cruce entre Alien y la serie Only Murders in the Building.”

Por su parte, el portal Heaven of Horror la describe como “una nueva e impresionante versión del clásico cine de terror con arañas.”

En una postura más moderada, Collider señala: “Es una película de arañas que queda atrapada en su propia telaraña (...) aunque, al menos, es mejor que Madame Web.”

Quién es quién en la película: el reparto

Alyla Browne: Charlotte

Charlotte Ryan Corr: Ethan

Ethan Penelope Mitchell: Heather

Heather Jermaine Fowler: Frank

Frank Robyn Nevin: Gunter

Gunter Silvia Colloca: Maria

Maria Noni Hazlehurst: Helga

Más de Alyla Browne: sus apariciones en películas y series

Películas:

Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

Alyla interpreta a la joven Furiosa, ofreciendo una intensa introducción al icónico personaje antes de convertirse en la Imperator. En un mundo devastado, Furiosa es arrancada de su hogar para unirse a una horda guerrera, enfrentándose a pruebas brutales mientras descubre su propio camino hacia la supervivencia.

Sonic the Hedgehog 3 (2024)

En esta aventura animada, Alyla da voz a Maria Robotnik, la entrañable nieta del Dr. Robotnik. La película sigue a Sonic, Tails y Knuckles enfrentándose a Shadow mientras forjan nuevas alianzas. Maria aporta la humanidad y ternura que da profundidad emocional al conflicto.

True Spirit (2023)

Alyla interpreta a la joven Jessica Watson, quien más adelante protagoniza el inspirador viaje de navegación en solitario más joven en dar la vuelta al mundo. El film narra sus sueños juveniles y el camino iniciático hacia su gran aventura.

Series:

The Lost Flowers of Alice Hart (2023)

Alyla da vida a Alice Hart en su infancia. Tras perder a sus padres en un incendio, Alice se muda con su abuela a un vivero que sirve de refugio para mujeres víctimas de violencia. La serie explora traumas, revelaciones y la sanación emocional del personaje.

Nine Perfect Strangers (2021)

La actriz interpreta a Tatiana, una de las múltiples facetas de una niña en esta serie coral. Ambientada en un retiro misterioso, sigue a nueve personas enfrentándose a sus traumas bajo la guía de una enigmática terapeuta (Nicole Kidman).

Mr Inbetween (2019–2021)

En esta serie dramática-criminal, Alyla encarna a Maddy, la hija de un sicario que intenta equilibrar su violenta vida con su rol de padre. El show es una reflexión oscura sobre moralidad y familia.

Tráiler de "Sting: Araña asesina"