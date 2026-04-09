Crítica de Proyecto Fin del Mundo: una película estrenada en el momento perfecto

Con estreno el 19 de marzo , llegó a las salas de cine Proyecto Fin del Mundo (Project Hail Mary), una película dirigida por Phil Lord y Christopher Miller , dos realizadores conocidos por producciones de corte más comercial y animado como Lluvia de hamburguesas (2009), Spider-Man: A través del Spider-Verso (2023) y Comando especial (2014).

Para potenciar el atractivo del film, los directores eligieron a Ryan Gosling como protagonista . A pesar de haber estado alejado de las cámaras durante dos años, tras Profesión peligro (2024), el actor aporta carisma y versatilidad a esta propuesta de ciencia ficción , respaldado por el reconocimiento obtenido con Barbie (2023), que incluso le valió una nominación al Oscar a mejor canción original por I’m Just Ken. Como contraparte, se suma la exótica actriz Sandra Hüller , quien también regresa a la pantalla tras destacarse en A natomía de una caída (2023).

Con un elenco que combina figuras reconocidas y otros nombres menos habituales en Hollywood, la película generaba incertidumbre sobre su recepción . Sin embargo, el primer tráiler ofreció un panorama alentador y despertó expectativas positivas entre el público.

La historia, basada en la novela publicada en 2021 por Andy Weir , sigue a Ryland Grace , un profesor de ciencias que despierta desorientado a bordo de una nave espacial , sin recordar cómo llegó allí. A medida que recupera la memoria, descubre que tiene una misión crucial: encontrar la forma de detener una misteriosa bacteria que amenaza con extinguir el Sol y, con él, la vida en la Tierra y más allá . Para lograrlo, deberá poner a prueba todos sus conocimientos, aunque no estará solo en el proceso .

Esta premisa, que combina un escenario apocalíptico con un enfoque esperanzador, da lugar a un guion que, si bien puede parecer improbable, se sostiene en los enigmas aún no resueltos del espacio de la vida real. La película juega con el temor a lo desconocido y la posibilidad de vida extraterrestre, construyendo una narrativa que oscila entre la tensión y la fascinación.

A medida que avanza, el relato se apoya en una puesta en escena sólida, acompañada por la música de Daniel Pemberton, que se adapta con eficacia a los distintos climas, desde momentos de tensión hasta pasajes más emotivos o reflexivos.

En el apartado técnico, el film cumple con creces, especialmente en el buen uso y justo de los efectos visuales y prácticos. Sin embargo, uno de sus mayores aciertos reside en la relación entre Grace y Rocky, que aporta un costado emocional inesperado. A pesar de sus diferencias, ambos personajes construyen un vínculo cercano y entrañable que conecta rápidamente con el espectador.

En lo emocional, la película logra generar escenas de gran impacto, capaces de conmover y de trasladar el conflicto espacial a un plano más humano. El viaje del protagonista, marcado por el miedo y la incertidumbre, refleja decisiones difíciles que pueden resonar con la experiencia cotidiana del público.

Ryan Gosling - película (1) ¿Puede ser una de las mejores películas de ciencia ficción de la última década? Foto: web

Si bien el film destaca por su propuesta y ejecución, presenta algunos vacíos narrativos, especialmente en la forma en que los personajes logran establecer comunicación pese a sus diferencias. No obstante, estas limitaciones pueden entenderse dentro del desafío de adaptar una novela extensa, cuyo contenido original podría haber derivado en una película mucho más larga.

Con una recaudación superior a los 400 millones de dólares a nivel global, Proyecto Fin del Mundo se posiciona como uno de los grandes éxitos de 2026. Incluso deja abierta la posibilidad de un corte extendido que amplíe su universo narrativo.

Así, la película se perfila como una de las propuestas de ciencia ficción más destacadas de los últimos años. Si bien puede compararse con títulos como Interestelar (2014) o Misión rescate (2015), logra construir una identidad propia gracias a su tono, su estética y su mirada sobre la exploración espacial. En un contexto marcado por el avance de misiones como Artemis de la NASA, la historia invita no solo a mirar hacia el espacio, sino también a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta y con nosotros mismos.