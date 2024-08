Video: "No me reta ni mi viejo", el fuerte cruce entre Riquelme y un periodista

View this post on Instagram

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, interrumpió una entrevista en vivo con ESPN después de un incómodo enfrentamiento con el periodista Diego Chavo Fucks. El conflicto surgió mientras Riquelme discutía sobre el estado actual del equipo y las decisiones en torno a los jugadores que participaron en los Juegos Olímpicos. El desencuentro ocurrió cuando Chavo Fucks hizo un comentario que provocó la molestia de Riquelme: “Prendé la televisión entonces”. Irritado, Román replicó: “A mí no me reta ni mi papá” y decidió retirarse del programa. Antes de que todo se complicara, Riquelme había expresado su satisfacción con el desarrollo de los jugadores y había defendido el trabajo del Consejo de Fútbol, resaltando las recientes adquisiciones y la transferencia de Aaron Anselmino al Chelsea. Además, destacó la labor de las divisiones juveniles de Boca, mencionando a talentos como Varela, Langoni y Medina, y agradeció al Consejo de Fútbol por la venta exitosa de Anselmino por 25 millones de dólares, a pesar de las críticas que se hicieron. Riquelme enfatizó las dificultades de competir en el fútbol argentino, especialmente cuando los jugadores sueñan con ir a Europa, y expresó su orgullo por el interés que generan los jugadores de Boca en los clubes europeos. Lo que comenzó como una conversación tranquila terminó abruptamente después del comentario de Fucks, revelando las tensiones latentes en el entorno futbolístico. #JuanRománRiquelme #ChavoFucks"

Riquelme no soportó la contestación y lo despidió al Pollo Vignolo: “Si este señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar. Te mando un abrazo grande, Sebastián”. El dirigente de Boca concluyó: “ Este señor, cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta mi viejo”.