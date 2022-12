Cuatro cruces de octavos de final confirmados y como se perfila la llave para Argentina

Este miércoles se completaron dos grupos más del Mundial de Qatar 2022 con la esperada clasificación de Argentina a octavos de final. Y hasta el momento ya se confirmaron cuatro choques en dicha instancia: Países Bajos (1° A) vs. Estados Unidos (2° B) e Inglaterra (1° B) vs. Senegal (2° A), más Arg entina (1° C)-Australia (2° D) y Francia (1° D)-Polonia (2° C). Los otros dos que ya lograron su boleto a la próxima ronda son Brasil y Portugal.