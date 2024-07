A toda velocidad: así se practica el Skateboarding en Mendoza

El Skateboarding es uno de los deportes más practicados por la juventud actual y en la Provincia de Mendoza no es la excepción. Cientos de chicos/as acaparan los lugares dispuestos para su desarrollo deportivo y demuestran que hay futuro en materia de competencia. En Sitio Andino hablamos con Nicolás Delgado (In: @_nico_delgado), uno de los exponentes locales quien comentó algunos detalles de esta movida.

no pudieron

no pudieron ¡No hay Lola con el césped! Mal inicio de los argentinos en Wimbledon

En este sentido, el propio Delgado conversó con nuestro medio y aseguró: ”El longboard me hace libre, ir a más de 90 kilómetros por hora, sabiendo que un solo mal movimiento te puede costar la vida, sintiendo el viento en tu casco, el pavimento y todo el mundo pasa muy rápido, pero vos en ese momento ves todo lento. Sos vos solo, con tu tabla, tu casco, tus guantes, tus protecciones. es sentirte libre cuando estás bajando”, precisó.

Así se mueve el mendocino Nico Delgado. En @sitioandinomza te contamos todo sobre el skate de la provincia de #Mendoza . No te pierdas la nota. pic.twitter.com/ojrhTuC9NZ

Respecto a los costos que tiene el skateboarding, Delgado añadió: “Es un deporte caro, bastante difícil al principio pero de a poco se va haciendo más sencillo todo. La comunidad en general del skate y longboard no tiene ningún problema en enseñar o explicar algo al principiante. es un deporte extremo, por lo cual sí o spi requiere de las protecciones adecuadas (casco, guantes con pucks, rodilleras, etc.)”, contó.

Por último, el deportista hizo un análisis de esta práctica a nivel provincial y nacional a nivel equipos: “Mendoza cuenta con varios referentes, pero los que se me vienen a la cabeza son dos, "Markitos Rider" y "Volpe" son los mejores riders de Argentina y Sudamérica. Nuestro país tiene un muy buen equipo, pero lastimosamente no somos los mejores. es un deporte que para competir requiere constante entrenamiento, pero no es sólo el desgaste físico, es también el desgaste del bolsillo. unas buenas ruedas salen más de 100 usd, por eso creo que es difícil patinar todos los días con ruedas nuevas y con grip (agarre)”, concluyó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1805946721911886318&partner=&hide_thread=false El #skateboarding de #Mendoza en las vivencias del mendocino Nicolás Delgado, uno de los máximos exponentes de esta práctica deportiva. Todo en @sitioandinomza pic.twitter.com/pOR9BNVPrN — Sebastián Colucci (@MSColucci) June 26, 2024

El campeonato más trascendente de skateboarding

El torneo más importante es la WDS (world downhill skate) es el "Mundial del Long".

Los objetivos de Nicolás Delgado en el skateboarding

Aún no compite para el ranking nacional de AALONG (Asociación Argentina de Longboard), pero según dijo llegará a eso pronto. El mendocino no cuenta con un sponsor como tal, pero es parte de una crew porteña, los "Perryboard Crew". Quiere llegar a competir a nivel internacional, llegar a participar en la WDS y ser uno de los mejores riders del mundo y teniendo reconocimiento por eso.

Las pistas donde se hace el skateboarding de alto rendimiento

La primera es el "glory" (Cerro de la Gloria), pista que requiere muchísima técnica y habilidad, con muchas curvas, contracurvas y un hairpin. Luego está El Challao, una de las 3 pistas más fuertes de Mendoza, con una velocidad máxima de 85/90 kmh. La siguiente es "cache" (Caracoles de Cacheuta), en esta pista ya se requiere muchísima más habilidad, con una velocidad constante de más de 70 kmh, también requiere de radios por la bajada y subida de autos. velocidad máxima de 90/95 kmh. Y por último esta "villa" la pista más fuerte de todo Mendoza, el pavimento está roto como el Cerro de la Gloria pero es más rápida que "cache". velocidad máxima de más de 100 kmh.