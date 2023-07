Tupungato: un resultó gravemente herido al ser aplastado por su propio auto

El hombre en cuestión, de 47 años de edad, se encontraba en la puerta de su domicilio particular cuando y por causas que se tratan de establecer, el gato cedió y el vehículo se cayó sobre él; afortunadamente la situación fue advertida por su esposa quién llamó al 911.

Es conveniente recordar tomar las medidas de precaución necesarias para no sufrir un accidente cuando se trabaja con equipo pesado, como es el caso de colocarse debajo de un automóvil: revisar el gato antes de usarlo para asegurar que soporte el peso al que será sometido, no usar gatos hidráulicos que tengan filtraciones o agujeros, no usar bloques de cemento o ladrillos porque se rompen fácilmente por el peso y siempre colocar algún soporte o taco de madera adicional.