Verano 2024 en San Rafael: qué se puede hacer y dónde alojarse

Y agregó: "S an Rafael tiene una diversidad que es para todos los bolsillos y para todos los gustos. La ruta de bodegas y la noche gastronómica son muy visitadas por los turistas".

Verano 2024: dónde me puedo alojar en San Rafael

Abba también detalló la gran oferta de alojamiento que presenta San Rafael. "En cuanto al alojamiento, San Rafael es muy variado y eso depende de cada uno. ¿Por qué no poder alojarse al costado del río? ¿Por qué no estar en un lago? ¿Por qué no disfrutar la ciudad? Son tantos los servicios que tiene San Rafael en materia de alojamiento que da para todos los gustos y para todos los bolsillos. Podés alojarte en una bodega, hoteles, cabañas, departamentos".