Paso a Chile: cuántos días tomará normalizar la situación de los camiones varados

Luego de permanecer cerrado durante casi dos semanas, este miércoles 30 de agosto, finalmente reabrió el Paso Internacional Los Libertadores aunque no sería de forma permanente ya que, en principio, estará habilitado durante la jornada de hoy, de este jueves y aún no se confirma lo que sucederá el viernes.

paso internacional cristo redentor los libertadores El Paso Internacional Los Libertadores, abierto este miércoles 30 y jueves 31 de agosto.

Para el presidente de Aprocam, uno de los principales problemas es que “no recibimos ningún tipo de información del lado chileno. Entonces, no sabemos qué cantidad de nieve hay, qué fue lo que cayó, no hay ningún tipo de datos, ni fotos, ni videos. Solamente, salen a decir ‘hoy no se puede abrir’ y esa es toda la información que nos llega. Vemos que Vialidad Nacional Argentina trabajando constantemente, que pudo despejar el camino hasta el túnel, que mantuvo en condiciones la ruta y del otro lado, nada de información y así no sabemos qué es lo que sucede del otro lado o lo que podría suceder. Creo que esa falta de comunicación es uno de los problemas más importantes”.

“Así que ahora veremos: porque si las máquinas están trabajando, limpiando y circulando, van sacando la nieve de arriba a la ruta, y si hay camiones y/o vehículos pasando no se forma el hielo y se va pudiendo trabajar. Vamos a ver qué pasa, igualmente, el 1 de septiembre, es decir, este viernes teóricamente comienza la temporada de verano por lo que el paso debería estar abierto las 24 horas y de ahí, bueno, si puede seguir así, en 10 días normalizamos la situación”, señaló.

