Paso a Chile: 5 horas de espera para cruzar desde Mendoza

"No hemos avanzado en la simplificación de procesos. Lo que nos falta es el control simplificado aduanero entre los dos países. No lo hemos podido lograr porque los organismos pares no se ponen de acuerdo y no podemos avanzar informáticamente. Chile tiene una metodología de trabajo con controles que son muy rigurosos. No se requiere gran cantidad de funcionarios de Aduanas, hay que buscar la forma de descomprimir", sostuvo.

Otra opción

Pero el Paso Cristo Redentor no es la única forma de cruzar a Chile: en el sur de Mendoza, se encuentra el Paso Pehuenche. En ese punto, el tiempo de espera es significativamente menor porque la cantidad de autos que espera es inferior a la que aguarda en el cruce que se encuentra al norte de la provincia.

“Estamos aguardando mayor caudal de turistas, estamos recibiendo entre 200 y 300 personas por día que visitan los emprendimientos turísticos que tenemos cercano al límite internacional, se han incorporado scanner de DNI y es mucho más rápido el registro”, explica el coordinador del centro de Frontera, Pablo Cabrera.

Y agregó: “Los tiempos son cortos (entre 5 y 10 minutos). Se solicita el último ejemplar de DNI, el carnet original de vacunación, la documentación del vehículo y la RTO”.