29 de marzo de 2026
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Paso de Agua Negra

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, domingo 29 de marzo de 2026

El Paso de Agua Negra es una opción en la conectividad entre Chile y San Juan. Conocé el estado del Paso para este domingo 29 de marzo.

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, domingo 29 de marzo de 2026.

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, domingo 29 de marzo de 2026.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso de Agua Negra que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional 150, se encuentra abierto al tránsito este domingo 29 de marzo de 07.00 a 17.00 horas, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos. Del lado argentino, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 150, mientras que en Chile el trayecto continúa por la Ruta CH-41.

Cómo es el Paso Agua Negra en San Juan

Este camino es el punto de unión más alto entre la provincia de San Juan (Argentina) y la región de Coquimbo, al norte de Chile, y tiene una altitud aproximada de 4.780 metros sobre el nivel del mar; es uno de los pasos más altos del macizo andino y una vía estratégica para la integración regional.

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El recorrido combina tramos asfaltados en territorio argentino y sectores de ripio en suelo chileno, con subidas empinadas que exigen vehículos en buen estado y conductores experimentados.

El relieve es montañoso e irregular, con paisajes de gran impacto visual, picos nevados y un entorno de alta montaña que atrae tanto a turistas como a aventureros. Sin embargo, el clima frío, seco y semidesértico, sumado a las temperaturas extremas y los fuertes vientos, condiciona su operatividad. Por estas características, el Paso permanece habilitado de manera estacional y su apertura depende de las condiciones meteorológicas.

Debido a la considerable distancia entre ambas aduanas, se esperará a los viajeros que lleguen para completar sus trámites hasta las 21 horas. El trayecto total desde la ciudad de San Juan hasta Chile tiene una duración aproximada de seis horas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso de Agua Negra

Se aconseja revisar previamente la documentación obligatoria antes de emprender el viaje y contemplar las particularidades del corredor, ya que se trata de uno de los pasos más altos del país y atraviesa la cordillera. Es importante planificar el cruce en temporada alta, particularmente en diciembre y enero, cuando se incrementa el flujo vehicular y se refuerzan las comisiones de personal en el complejo fronterizo.

Además, es crucial recordar que hay un tramo de la ruta que no está asfaltado, siendo un camino de ripio, especialmente en unos 85 kilómetros de extensión. Hay que tener principal atención en ir con cuidado, tener un vehículo adecuado, parar para enfriar el motor en subidas fuertes y evitar frenar en curvas o pendientes.

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