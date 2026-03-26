26 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
millonario

Nuevo millonario del Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $266 millones

El Quini 6 volvió a hacer millonario a un apostador en el sorteo 3359. Conocé cuáles fueron los números ganadores y todos los resultados finales.

Nuevo millonario del Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $266 millones

Nuevo millonario del Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $266 millones

 Por Juan Pablo Strappazzon

El sorteo 3359 del Quini 6, realizado el miércoles 25 de marzo, dejó un nuevo millonario en Argentina tras acertar en la modalidad “Siempre Sale”. A continuación, te contamos cuáles fueron los números ganadores y todos los resultados de este popular juego.

Cómo jugó el nuevo millonario del Quini 6 y a qué números apostó

El sorteo del Quini 6 se llevó a cabo a las 21:15, con un pozo acumulado que superó los $5.850.000.000. En todo el país se registraron cerca de 1.098.846 apuestas, reflejo del enorme interés que despierta este tradicional juego de azar.

Lee además
Cuánto dinero ganaron los nuevos millonarios del Quini 6

Los nuevos millonarios del Quini 6: cuánto dinero ganaron
Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibirá Noelia Castillo Ramos 

Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibirá Noelia Castillo Ramos

En la modalidad Siempre Sale se registró un ganador con seis aciertos, quien se llevó un pozo de $266.295.924. El afortunado apostador jugó a los números 03-10-18-27-33-39, y realizó su apuesta en la agencia Nº 351-006, ubicada en calle Santa Rita 611, en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes.

Quini 6
A qué números jugó el nuevo millonario del Quini 6

A qué números jugó el nuevo millonario del Quini 6

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 25 de marzo

  • Tradicional

10 - 13 - 18 - 28 - 34 - 37

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $956.767.253 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 19 ganadores, que se llevarán $1.561.518 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 831 ganadores, que se llevarán $10.710,77 cada uno.

  • La Segunda

11 - 23 - 27 - 36 - 40 - 42

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $956.767.253 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 18 ganadores, que se llevarán $1.648.269 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.059 ganadores, que se llevarán $8.404,77 cada uno.

  • Revancha

12 - 27 - 28 - 29 - 36 - 42

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $3.290.913.814 para el próximo sorteo.

  • Siempre Sale Quini 6

03 - 10 - 18 - 27 - 33 - 39

Hubo un ganador con 6 aciertos, que embolsó un pozo de $266.295.924. El afortunado apostador hizo su jugada en la agencia Nº 351-006, ubicada en calle Santa Rita 611, localidad de Esquina, provincia de Corrientes.

  • Pozo Extra

10 - 11 - 12 - 13 - 18 - 23 - 27 - 28 - 29 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42

Hubo 182 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $851.648,35 cada uno.

Quini 6.jpg
Argentina tiene nuevo millonario, gracias al Quini 6

Argentina tiene nuevo millonario, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
Seguí leyendo

Urgente: el desesperado pedido del Notti por falta de sangre

El Telekino acumula $750 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

En Mendoza, el Observatorio Pierre Auger que se volvió clave para la ciencia mundial

Aysam anunció un corte masivo de agua y estas son las zonas alcanzadas

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 26 de marzo

Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino: el gesto que puede marcar la diferencia

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 26 de marzo

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibirá Noelia Castillo Ramos 

Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibirá Noelia Castillo Ramos

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359

Mendoza tiene la estación de YPF que más combustible vende en toda Argentina

La estación de YPF en Mendoza que rompe récords en todo el país

Importante robo en plena Ciudad de Mendoza. 

Ahora en la Sexta Sección: otro importante robo en una casa

Tiene 25 años y se someterá a eutanasia: la drástica decisión de Noelia

Un caso que impacta: la dura historia detrás de la eutanasia de una joven de 25 años

La vicegobernadora volvió a generar polémica en redes sociales.

Un intendente radical le respondió a la vicegobernadora sobre la cifra de desaparecidos: "Es gravísimo"