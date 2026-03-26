Nuevo millonario del Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $266 millones

El sorteo 3359 del Quini 6 , realizado el miércoles 25 de marzo , dejó un nuevo millonario en Argentina tras acertar en la modalidad “ Siempre Sale ”. A continuación, te contamos cuáles fueron los números ganadores y todos los resultados de este popular juego.

El sorteo del Quini 6 se llevó a cabo a las 21:15, con un pozo acumulado que superó los $5.850.000.000 . En todo el país se registraron cerca de 1.098.846 apuestas , reflejo del enorme interés que despierta este tradicional juego de azar.

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En la modalidad Siempre Sale se registró un ganador con seis aciertos, quien se llevó un pozo de $266.295.924 . El afortunado apostador jugó a los números 03-10-18-27-33-39 , y realizó su apuesta en la agencia Nº 351-006, ubicada en calle Santa Rita 611, en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes .

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Quini 6 A qué números jugó el nuevo millonario del Quini 6

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 25 de marzo

Tradicional

10 - 13 - 18 - 28 - 34 - 37

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $956.767.253 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 19 ganadores, que se llevarán $1.561.518 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 831 ganadores, que se llevarán $10.710,77 cada uno.

La Segunda

11 - 23 - 27 - 36 - 40 - 42

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $956.767.253 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 18 ganadores, que se llevarán $1.648.269 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.059 ganadores, que se llevarán $8.404,77 cada uno.

Revancha

12 - 27 - 28 - 29 - 36 - 42

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $3.290.913.814 para el próximo sorteo.

Siempre Sale Quini 6

03 - 10 - 18 - 27 - 33 - 39

Hubo un ganador con 6 aciertos, que embolsó un pozo de $266.295.924. El afortunado apostador hizo su jugada en la agencia Nº 351-006, ubicada en calle Santa Rita 611, localidad de Esquina, provincia de Corrientes.

Pozo Extra

10 - 11 - 12 - 13 - 18 - 23 - 27 - 28 - 29 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42

Hubo 182 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $851.648,35 cada uno.

Quini 6.jpg Argentina tiene nuevo millonario, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.