Memoria que resiste: el testimonio de un sobreviviente de la última dictadura cívico-militar en Argentina

Con respecto a esto, en diálogo con Sitio Andino, Luis contó: “Comenzamos a reclamar por el pago de las horas extras que no nos eran pagadas y allí nos obligaron a trabajar fuera los horarios de atención al público, incluso en horario nocturno, de manera de aislarnos del resto de los compañeros”.

Tras una larga lucha, Luis junto a sus compañeros lograron que se realizara dentro del banco la elección de comisiones y gremiales internas. Además, participaron del Mendozazo en el año 1972. Ellos entendían que la lucha continuaba, pero allí comenzó una etapa en su vida que lo marco para siempre.

1973: previo a la dictadura argentina, aparecieron las primeras amenazas a trabajadores

Según contó Luis, muchos de los trabajadores comenzaron a recibir amenazas que también incluían a sus familiares. “Yo fui secuestrado en el año 1975, antes del golpe, por supuesto, a la salida del trabajo, en las proximidades de mi casa”, afirmó.

Mendozazo 3 - 511254 Luis junto a sus compañeros del Banco de Previsión Social, participaron del Mendozazo en el año 1972.

“En el año 1975 se me atravesó un Falcon, el famoso Falcon. Me vendaron los ojos y me metieron al baúl del auto. Y fui trasladado a lo que hoy es el ex D2, que en ese momento era el D2, Departamento 2 de Inteligencia de la Policía Provincial”, relató Ocaña. Allí fue sometido a múltiples delitos que atentaron contra su vida. Por ejemplo, las torturas con picana eléctrica, el submarino en un tacho de agua o con una bolsa atada en la cabeza que le impedía respirar.

Qué ocurría con los presos políticos

En su caso particular, en el año 1976 Ocaña fue trasladado a la cárcel de Boulogne Sur Mer y luego a la cárcel de La Plata, donde vivió momentos terribles y de mucho peligro.

Luego lo trasladaron a la cárcel de Caseros, que funcionaba como un Centro Clandestino de Detención y sobre todo era un modelo de sometimiento y de inhibición de la personalidad. En ese momento Luis tenía 26 años.

El motivo de los recurrentes traslados era para que se destruyeran los lazos posibles de comunicación familiar y social. Fundamentalmente para que impedir que las víctimas comentaran lo que les estaba ocurriendo.

ex D2 Interior del ex D2 - Departamento 2 de Inteligencia de la Policía Provincial

Tras varios años de tortura y sufrimiento, a Luis lo expulsaron del país en el año 1981. Se dirigió a Francia junto a toda su familia (esposa y dos hijos) y permaneció allí hasta que regresó en el año 1983, donde Argentina recuperó la democracia con la asunción del expresidente Ricardo Alfonsín.

Cabe aclarar que este hito histórico para la sociedad argentina también se celebra hoy 10 de diciembre junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas.

Cómo es la vida de Luis en la actualidad

Al regresar a la Argentina y encontrarse con una país, el cual había recuperado la democracia después de tantos años de desapariciones y violencia, Luis afirmó que: “todos los que volvíamos del exilio, sentíamos una total indiferencia, una dificultad enorme para integrarte de nuevo a tu país. Por suerte, yo encontré el espacio para la memoria”.

sobreviviente dictadura argentina Luis se dedica a realizar visitas guiadas para adolescentes y estudiantes de distintos niveles.

El espacio fue recuperado por los Organismos de Derechos Humanos, en ese mismo lugar Luis estuvo preso. Allí funcionaba el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía Provincial.

Luis colabora en las visitas guiadas que se realizan en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos ex D2, donde asisten escuelas secundarias y distintas carreras universitarias. En el recorrido cuenta lo que fue la represión en aquella época y los distintos lugares donde se producían las torturas.