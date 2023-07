Médicos especialistas en Cardiología denuncian precariedad laboral

Entre otros datos surgidos de la encuesta, casi el 40% de los residentes reconoció que trabaja en promedio más de 80 horas semanales ; 3 de cada 10 recibían al momento del relevamiento un sueldo inferior al salario mínimo vital y móvil ; y el 30% no disponía de un lugar para descansar durante las guardias .

“Esta situación crítica de la profesión nos muestra claramente la falta de motivación que tienen nuestros médicos para quedarse desarrollando su carrera profesional en nuestro país, pensando además en su proyecto familiar. Luego de 6 o más años de carrera y de 4 años de residencia, nos encontramos con un médico muy formado al que, sin embargo, el sistema no le ofrece posibilidades de crecimiento profesional ni económico acordes al esfuerzo y a la capacidad demostrada”, afirmó el Dr. Lucas Campana , presidente del CONAREC.

“La precarización, muchísimos aspectos de no respeto al profesional y la necesidad de participar en múltiples trabajos para acceder a un sueldo digno son un reflejo del deterioro general del sistema de salud en la Argentina y las residencias no escapan a esta situación”, sostuvo por su parte el Dr. Ricardo Iglesias, ex presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC).