Maxi Trusso durísimo con Lali: "Es el máximo exponente de la grasada"

No es la primera vez que Trusso ha hablado sobre la nueva generación de artistas. En una entrevista radial hace unos meses, el cantautor había criticado duramente a los nuevos artistas que utilizan el autotune en su música. "Hay pibes que si no usan el autotune no está buena la voz que tienen", afirmó en esa ocasión.

Por otro lado, apuntó directamente contra las artistas femeninas afirmando que "Lali me parece divina, una gran actriz. Tini me parece muy copada, una gran influencer pero no son rockers. Son artistas del mundo moderno". Sobre Lali Espósito, el músico dijo puntualmente: "es un lindo poni, una linda chica, se está esforzando por cantar bien”, pero no dejó de criticarla al afirmar que es el "máximo exponente de la grasada".