Los artesanos de Mendoza combinan talento y viajes para llevar una vida destacada por el disfrute

Hace 20 años empezó a practicar macramé, cuando tenía solo 12 años. “Le pedí a un artesano viajero que me enseñara a hacer una pulserita y a partir de ahí empecé a mejorar la técnica solo. Con esa base evolucioné hacia otros tejidos y estilos ”, detalló.

Día del artesano en argentina, artesanías, plaza independencia Talento. Muchos artesanos aprendieron el oficio a través de otros viajeros. Foto: Cristian Lozano

Mientras muestran sus artesanías, la mayoría trabaja para reponer lo vendido. Entre vecinos de puestos se convidan mates y nunca faltan las risas.

“Hay gente que piensa que es un trabajo de vagos, pero cada trabajo te da o no, depende de cómo lo lleves. Las grandes empresas multimillonarias también se van a pique y quiebran. Un puestito artesanal en la feria también te da para comprar un lote, una casa, vivir súper bien y viajar por el mundo”, indicó.

Además, agregó: "Es como tener un local, tienes que mantener las cuentas y el pago de alquileres. Nosotros tenemos que tejer y producir para tener material para vender a los clientes. Todo depende de la cantidad de horas que le metas al trabajo".

Julián alentó a los jóvenes que tienen un talento y no se animan a emprender. “El mejor camino es el del microemprendimiento para empezar, pero que no tengan miedo porque en los errores está el éxito”, expresó.

Sergio Ávila también comparte la pasión por el macramé y el trabajo en la Plaza Independencia. Es de Las Heras, pero recorrió toda la Argentina gracias a las artesanías.

Día del artesano en argentina, artesanías, plaza independencia Aventuras. Sergio Ávila conoció toda la Argentina gracias a su oficio. Foto: Cristian Lozano

“El macramé se realiza con hilo encerado y se teje nudito por nudito, también se puede mezclar con piedras”, explicó.

El artesano contó que a los 21 años aprendió a tejer en Villa Carlos Paz durante un viaje. “Trabajaba en lo que podía, construcción, gastronomía, cualquier cosa. Conocí a un artesano de Buenos Aires, pegamos mansa onda y un domingo me enseñó a hacer una trenza. Me dio hilo y mostacillas, hice una trenza sencilla, la puse en el paño de él y a los diez minutos se vendió. Largué todas las herramientas de construcción y me hice artesano”, expresó.

Sergio elige Mendoza todos los días, pero cuando puede se escapa a conocer rinconcitos de la Argentina y sigue aprendiendo sobre el oficio. “Como en cualquier profesión, nunca se termina de aprender, hay millones de técnicas. Trabajo todo el día, soy mi propio patrón”, indicó el propietario del emprendimiento Artesano Punto Primo.

Día del artesano en argentina, artesanías, plaza independencia Alegría. Las artesanías llenan de colores a la Plaza Independencia. Foto: Cristian Lozano

De los hilos a los metales

Anderson también llegó a Mendoza desde Colombia. Se dedica a la orfebrería con bronce, cobre, alpaca y plata en su emprendimiento llamado Ruedari Joyería Ancestral en la Plaza Independencia.

“No sabría decir por qué elegí esta vida. Un amigo me enseñó a hacer un par de cosas, pero el resto fueron vivencias, hice todo por amor, aprendiendo solo”, comentó Anderson.

Día del artesano en argentina, artesanías, plaza independencia Arte en metal. Anderson aprendió sobre orfebrería con un amigo y después pulió su talento solo. Foto: Cristian Lozano

Además, indicó que durante el proceso de aprendizaje todo es difícil, pero después se vuelve más fácil. “Empezás a tener más agilidad en las manos y martillás de forma más prolija”, explicó el artesano que hace 17 años se dedica a la orfebrería.

Se encontró con un amor en Ecuador y decidieron venir a Mendoza. Tuvo dos hijos y sigue eligiendo la provincia. “Siempre se puede vivir del arte, es la forma más bonita de vivir, expresar lo que uno es y lo que uno siente”, expresó.