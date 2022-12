La odisea de las personas con discapacidad a la hora de tomarse un colectivo

Colectivos, micros, transporte público, adaptabilidad discapacitados, rampa, accesibilidad, silla de ruedas, discapacidad Foto: Cristian Lozano

Vanesa Díaz, usuaria del transporte público, en diálogo con Sitio Andino expuso: “Hay dos cosas que me molestan mucho ahora que salgo con mi bebé en el coche o en brazos. Me he dado cuenta que son pocos los colectivos que traen rampa, a mi me facilitan subir con el coche armado y dejarlo "estacionado" en el espacio de discapacidad (cuando nadie lo requiera), yo creería que si el Gobierno o las empresas adquirieran solo unidades con rampa esto cambiaría y no lo digo por mí, sino que me imagino gente con silla de ruedas a la que les genera una dificultad subir al colectivo cuando viene sin rampa”.