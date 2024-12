Jubilados se manifestaron frente al PAMI en Mendoza tras el recorte de medicamentos

“Va a ser peor… va a ser peor porque las futuras generaciones no se van a poder jubilar. Van a estar peor que nosotros; van a estar tirados en la calle una vez que se termine su periodo de ser activo. Por eso me da bronca, me emociono, porque no puede ser”, añadió.

En cuanto a la quita de coberturas en determinados fármacos, Esteban precisó que hasta el momento sigue manteniendo la gratuidad de algunos medicamentos, pero otros son cada vez más difíciles de comprar. “Los que me parece que no me pueden sacar son los de la diabetes. El resto, para el problema de la vista, de la presión arterial, son como 50 o 60 mil pesos. Mienten con la inflación. Las cosas siguen aumentando. ¿Por qué no hacen algo como la gente? [Al menos] con las cuestiones que son, para nosotros, elementales como la comida", siguió.

Protesta jubilados, pami.jpg Foto: Yemel Fil

En la protesta, de la cual participaron diversas organizaciones sociales de jubilados y la Asamblea Interfacultades de la provincia de Mendoza, también se escucharon reclamos contra el desempleo, el aumento del boleto de transporte público y el “No hay plata”. “Dicen que los aportes no alcanzan y no alcanzan porque no hay trabajo, no hay trabajo porque él ha creado desempleo. No somos estúpidos. Somos viejos, pero no tarados”, completó Esteban.

Norma precisó que “el medicamento que tomo para la vejiga, porque tengo una fístula, sale 80.000 pesos con el 40% de cobertura”, cuenta a este diario y, su compañera, añade: “Y todavía es barato, porque he visto remedios carísimos” que, en muchos casos, llegan a igualar a lo que se cobra por una jubilación.

La jubilada y ex docente, planteó otra problemática que se suma al día a día de algunos integrantes de la clase pasiva: “El PAMI no ha cargado los medicamentos, o sea, que aunque los pagues no los podés sacar porque no están cargados en el sistema, ese es el otro problema”.

Protesta jubilados, pami.jpg Foto: Yemel Fil

“¿Por qué sacaron ahora el impuesto país? Porque beneficiaba a los pobres, al sistema de salud. Y ahora beneficia sacándole impuestos a los que tienen más. Es un sadismo total”, continúa. En rigor, lo recaudado por el impuesto -que dejará de aplicarse a partir del 24 de diciembre- se destinaba a programas a cargo de Anses y PAMI; obras de vivienda social; obras de infraestructura económica y a la promoción del turismo nacional.

“A mí me está costando mucho. Yo estoy dejando de tomar algunos remedios porque no puedo pagarlos. Además, a esta edad no podemos incorporarnos a un trabajo, si hasta me cuesta caminar. Mi marido tiene Alzheimer, ¿qué voy a hacer?”, concluye con angustia.

La manifestación culminó hacia las 12 del mediodía y, como ya es tradición, con los presentes entonando las sílabas del Himno Nacional con bocinas de apoyo sonando en el fondo. El próximo miércoles continuarán con su habitual ronda en Plaza España a partir de las 11 de la mañana.