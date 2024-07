Guardias colapsadas y esperas de seis horas por un turno: así se trabaja en Salud según Ampros

"Viendo esta situación tan dura del Ejecutivo y que no da solución a lo que está pasando en la Salud pública fundamentalmente, y que esto tiende a agravarse, lo público estatal va a ser más limitado", explicó Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, a Medios Andinos. En concreto, indicó que las leyes que han sacado en la Legislatura tienden a perjudicar lo estatal para mejorar lo privado.

Ampros paritarias.jpeg Los profesionales de la salud de Mendoza atenderán sólo urgencias y emergencias. Foto: Prensa AMPROS

En ese contexto, sostuvieron que el Gobierno provincial, "en vez de bajar a hablar, ha producido una persecución tremenda".

"Han mandado un comunicado en donde hay que controlar a los profesionales a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, con nombre y apellido. Decir quién atendió, quién no atendió, qué atendió, qué no atendió. Si se vieron los códigos de turnos o no", sostuvo Iturbe, quien aseguró que van a presentar una denuncia.

Pese a la advertencia del Gobierno, de descontar el día a quienes se presenten a trabajar (generando quita de tareas o retención de las mismas), la Asociación Mendocina de los Profesionales de la Salud explicó que la medida tiene como objetivo "tratar de cuidar a los que han quedado y a los que van a quedar".

"Cuidarlos implica que atiendan urgencias y emergencias porque la verdad que están colapsados y saturados. Hemos sacado todo lo administrativo, pero sí van a atender fundamentalmente las cosas más graves", dijo Iturbe.

Y finalizó: " Lo demás va a tener que esperar como ya está esperando".

