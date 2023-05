Fibromialgia: síntomas y tratamientos para la "enfermedad del dolor"

“Cuando llegan a la consulta, la frase que refieren las pacientes que les duele todo y no se pueden mover . La fibromialgia entra en la categoría de las patologías de dolor generalizado , esto quiere decir, que en cualquier lugar del cuerpo en el que se imprima presión, duele”, comenzó Benavente.

“Esto ocurre porque tienen alterado el umbral del dolor. De esta manera, los estímulos que generan, por ejemplo, presión o contacto en nuestra piel, en el paciente con fibromialgia, su cerebro lo interpreta como dolor. Cualquier presión, ya sea del calzado o incluso, al acostarse a un lado para dormir. El problema está en la percepción del dolor, no es que haya una afección concreta, es decir, no es que a la paciente se le hinchó un tobillo y le duele sino que hay una alteración en el sistema nervioso y percibe todos esos estímulos como dolor cuando para personas sin esta afección no lo es”, sumó el profesional del Hospital El Carmen.

Tres bases del tratamiento de la fibromialgia

Benavente explicó que en pacientes con esta enfermedad, el tratamiento es sobre el umbral del dolor pero, ¿en qué consiste?:

“Hay pilares importantes para tratarla. Una es corrigiendo el sueño porque el descanso es muy importante, si duermo mal, la capacidad para tolerar el dolor será más baja, eso les pasa a todas las personas. Lo segundo, es hacer ejercicio físico. Normalmente, las pacientes con fibromialgia no quieren hacerlo porque sienten que sus articulaciones se van a romper o que van a morir del dolor. Esto no es así. Lo que en realidad sucederá es que, progresivamente y a través de la liberación de endorfinas, va mejorar el umbral del dolor”, expuso.

“Otro pilar muy importante es la salud mental, con la terapia psicológica. La rama que más funciona es la cognitivo-conductual que es adecuar conductas para mejorar el dolor crónico: toda paciente que tiene fibromialgia está deprimida porque es insoportable vivir con dolor. Entonces, hay que trabajar eso, afrontarlo y llevarlo como parte de nuestra vida, una vez que la paciente lo acepta y trabaja con la parte psicológica, mejora”.

La fibromialgia, ¿tiene una causa concreta?, ¿se puede prevenir?

“A ciencia cierta, solamente se sabe que hay una alteración en la transmisión del sistema nervioso. Aún no se ha determinado una causa puntual que desata esta enfermedad pero hay múltiples estudios que señalan que hay una alteración en el sistema nervioso central, en la percepción e interpretación del dolor en la vida cotidiana”, explicó el médico reumatólogo.

Y continuó: “No se puede prevenir y se puede desencadenar en cualquier etapa de la vida. Normalmente, aparece- sobre todo, en los casos más severos- ante situaciones traumáticas como pérdidas familiares. En general, es muchísimo más frecuente en mujeres, de hecho, el 95% de las pacientes de fibromialgia son mujeres y, en general, ocurre entre los 25 y los 45 años”.

¿Es una enfermedad mortal?

Esta es una pregunta que muchas pacientes consultan cuando reciben su diagnóstico. En este sentido, Benavente asegura e insiste en que la fibromialgia no es mortal.

“La paciente no va a morir de fibromialgia, esto es algo que hay que dejar en claro, tampoco se le va a romper las articulaciones por moverse. Estas son dos preocupaciones muy frecuentes pero no hay que olvidar que esto se trata de una percepción del dolor. Lo que sí es real es una enfermedad incapacitante porque si todo lo que la paciente hace, le duele, se puede hasta caer en depresión al ver el deterioro de la vida cotidiana, pero no es mortal, ni genera deformidades en las articulaciones y es tratable”, cerró.